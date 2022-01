22-letni Warmbier został zatrzymany w Korei Północnej za rzekome usunięcie plakatu propagandowego ze swojego hotelu. Student w stanie śpiączki został przewieziony do Stanów Zjednoczonych. Zmarł kilka dni później.

Jego rodzice, Cynthia i Frederick Warmbier, pozwali Koreę Północną za rzekome tortury i morderstwo ich syna. Amerykański sędzia nakazał Pjongjangowi zapłacić im 501 milionów dolarów w 2018 roku.

Korea Północna, zmagająca się z sankcjami międzynarodowymi w związku ze swoim programem broni jądrowej, ma niewiele aktywów w Stanach Zjednoczonych i zignorowała orzeczenie z 2018 roku.

W zeszłym tygodniu sędzia Lawrence Kahn z Północnego Sądu Okręgowego w Nowym Jorku zatwierdził zajęcie funduszy z Korea Kwangson Banking Corporation z Korei Północnej.

Rodzice zmarłego studenta otrzymają ponad 240 tys. dolarów.

Wycieczka do Korei Północnej

Otto Warmbier, pochodzący z Ohio, który studiował na Uniwersytecie Wirginii, pojechał do Korei Północnej na wycieczkę w 2016 roku.

Został oddzielony od swojej grupy na lotnisku w Pjongjangu i oskarżony o przestępstwa przeciwko państwu za rzekome zdjęcie plakatu propagandowego.

Zgodnie z orzeczeniem z 2018 roku, kiedy w końcu wrócił do domu po 17 miesiącach, Warmbier był podłączony do rurki do karmienia i wydawał niezrozumiałe dźwięki.

Warmbier oślepł i ogłuchł, jego niegdyś proste zęby były źle nastawione, a oczy wybałuszone.

Korea Północna obwiniała za jego stan lekarstwa, które, jak twierdzono, brał na zatrucie jadem kiełbasianym.