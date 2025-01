Producenci mięsa pod presją kosztów. Szansą rynki zagraniczne

Wiesław Różański, prezes zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, wskazuje, że realizacja inwestycji w branży mięsnej utrudnia m.in. także brak jasnych i spójnych zasad dotyczących planów zagospodarowania terenów wiejskich. Może to doprowadzić do opóźnień w realizacji inwestycji, ich zatrzymania np. w wyniku protestów lokalnych społeczności czy nawet likwidacji gospodarstw w przypadku braku możliwości dalszego rozwoju. – W efekcie może doprowadzić to do pogłębienia się problemów z dostępnością surowca, w szczególności w branży trzody chlewnej i bydła, z czym mieliśmy do czynienia w 2024 r. – ocenia szef UPEMI.

– Moim zdaniem jedyna gałąź branży mięsnej, która nie musiała martwić się zabezpieczeniem odpowiedniego poziomu dostaw surowca w 2024 r., to branża drobiarska – wyjaśnia Rykaczewski. – To efekt rozwoju indywidualnych gospodarstw drobiarskich, ale też strategii rozwoju własnej bazy surowcowej realizowanej przez wiele średnich i dużych krajowych przetwórców.

Zdaniem Wiesława Różańskiego okresowe problemy dostępności surowca, które miały miejsce w zeszłym roku, powinny stać się sygnałem alarmowym, w szczególności dla branży trzody chlewnej.

– Mijający rok był kolejnym, w którym polska branża trzody chlewnej była w dużym stopniu uzależniona od importu prosiąt z zagranicy, głównie z Danii – mówi Wiesław Różański. – W kolejnych latach powinniśmy doprowadzić do odbudowy stad loch, co będzie jednym z kluczowych warunków rozwoju branży i ustabilizowania obecnej sytuacji – dodaje.

Koszty biją w konkurencyjność branży mięsnej

Rosnące koszty mają swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w obniżeniu się konkurencyjności polskiej branży mięsnej. Autorzy analizy zauważają, że decydująca dla sieci detalicznych jest cena produktu, co sprawia, że praktycznie każdy europejski, w tym również polski produkt, przegrywa z jego odpowiednikami z krajów trzecich, np. Ukrainy czy Ameryki Południowej, które nie muszą spełniać tak rygorystycznych norm ochrony środowiska czy dobrostanu zwierząt. – Kwestia obniżenia kosztów produkcji staje się więc jedną z kluczowych, która będzie determinowała rozwój branży w najbliższych latach – oceniają autorzy analizy.