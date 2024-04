Polacy wydają ponad 10 mld zł na posiłki z dostawą. Ale branża ma problem

– Koszty zatrudnienia, niedostateczny popyt i zbyt duża konkurencja na rynku – to trzy główne bariery prowadzenia działalności, które w 2023 r. nasilały się w branży HoReCa. Nie można pominąć kwestii inflacji, która w minionym roku aż do sierpnia utrzymywała się na dwucyfrowym poziomie – mówi Paweł Aksamit, prezes firmy Stava. – A mimo to wartość rynku gastronomicznego w Polsce była na poziomie 33,9 mld zł, natomiast rynek dostaw osiągnął wartość 9,5 mld zł – dodaje.

Firma w raporcie podaje, że wyzwaniem dla przedsiębiorstw jest nie tylko inflacja, ale coraz mocniej odczuwają one także niedobory kadrowe. Aby sobie z tym radzić, restauratorzy idą na kompromisy – oferują pracę na część etatu, w bardziej elastycznych godzinach. – Jak na naszą prośbę podsumował OLX – w 2023 r. na oferty pracy w gastronomii napłynęło 4,1 mln odpowiedzi – mówi Paweł Aksamit. – Nawet 12 proc. więcej ogłoszeń z pracą dla pomocy kuchennej i o 1 proc. więcej ogłoszeń na stanowisko kucharza, jedynie kelnerów poszukiwano w mniejszym stopniu niż w 2022 r. – dodaje.

Przybywa długów w gastronomii

Problemem jest także zadłużenie. Z danych KRD wynika, że blisko 13,6 tys. obiektów noclegowych, restauracji i firm cateringowych ma przeterminowane zaległości na ponad 352 mln zł. – Branża współpracuje na co dzień z wieloma dostawcami. Nieterminowe regulowanie faktur przez hotele czy restauracje może być zagrożeniem dla ich płynności finansowej – mówi Katarzyna Starostka, ekspertka Rzetelnej Firmy.

Z analizy wiarygodności płatniczej, której poddano wszystkie firmy działające w tej branży, wynika, że tylko ok. 80 proc. można traktować jako wiarygodne.

– Do reszty należy podchodzić z rezerwą, a 10 proc. to firmy o tak niskim poziomie wiarygodności, że wystawianie im faktur z odroczonym terminem płatności jest obarczone bardzo dużym ryzykiem – mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. – Niepokojące jest to, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmniejszył się odsetek tych firm, które zasługiwały na najwyższą wiarygodność, a powiększył tych, które należy traktować z dużą ostrożnością. Przy czym w gastronomii te wskaźniki są gorsze niż w zakwaterowaniu – dodaje.