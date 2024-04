Francja: Shrinkflacja to oszustwo. Rząd z tym kończy

Negocjacje w tej sprawie trwały dłużej, bo doszło do zmiany na stanowisku premiera. Elisabeth Borne zapowiedziała we wrześniu, że naklejki informacyjne na takich produktach pojawią się w listopadzie. Zmiana dotyczy też tego, kto ma informować. To nie producenci, a dystrybutorzy, czyli handel będą do tego zobowiązani. Nie będzie to dotyczyć produktów sprzedawanych luzem (warzywa, owoce) i składników popularnych we Francji wyrobów garmażeryjnych.

Jednocześnie władze zwróciły się do konsumentów o sygnały w razie wątpliwości. Uwagi i podejrzenia mają przekazywać pocztą elektroniczną albo do portalu internetowego SignalConso — podały francuskie media.

Sieć supermarketów Carrefour wprowadziła jako pierwsza samorzutnie we wrześniu ostrzeżenia o mniejszej wadze bądź zawartości niektórych wyrobów, aby wywrzeć w ten sposób presję na producentach, Nestlé, PepsiCo czy Unileverze, przed dorocznymi negocjacjami ich cen.

Ceny żywności stały się w ubiegłym roku dużym problemem politycznym po ich wzroście o rekordowe 16 proc. Rząd zareagował na to ustawą o przyspieszeniu negocjacji cenowych w tym roku i zaczął naciskać na producentów, by ograniczyli podwyżki.