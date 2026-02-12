– Wszystko zależy, jak się go stosuje. W sytuacji gdy np. powstaje nowy rząd i jego członkowie jeszcze nie mają poświadczenia bezpieczeństwa, a zachodzi jakaś pilna potrzeba dopuszczenia danej osoby np. do informacji zastrzeżonych, to istnienie takiej furtki wydaje się mieć sens. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że postępowanie sprawdzające trwa minimum pół roku. Ta regulacja nie powinna być natomiast wykorzystywana do obchodzenia przepisów, bo wówczas ochrona informacji niejawnych staje się fikcją – tłumaczy Jacek Mąka.

Jednak czym innym jest sytuacja, gdy jednorazową zgodę otrzymuje osoba, która nie ma poświadczenia bezpieczeństwa, bo nigdy go nie miała, a czym innym, gdy otrzymuje ją ktoś, komu odebrano dostęp do informacji niejawnych.

– W ubiegłych latach było tak, że jeśli ktoś miał postępowanie kontrolne, to na tego typu posiedzenia nie był wpuszczany. Tak było np. przez pewien czas z gen. Jarosławem Kraszewskim, wobec którego Służba Kontrwywiadu Wojskowego prowadziła kontrolne postępowanie sprawdzające, co było pokłosiem wojny między ówczesnym ministrem obrony Antonim Macierewiczem a prezydentem Andrzejem Dudą – słyszymy od osoby, która przepracowała wiele lat w BBN.

Sprawa Cenckiewicza. Możliwe zarzuty dla Zbigniewa Boguckiego

Przypomnijmy, że Sławomir Cenckiewicz utracił poświadczenie bezpieczeństwa na skutek decyzji SKW w lipcu 2024 r. Jako powód wskazano zatajenie w ankiecie bezpieczeństwa informacji o przyjmowaniu leków. – Co prawda postępowanie sądowo-administracyjne w tej sprawie nie zostało zakończone, ale cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa ma skutek natychmiastowy i taka osoba traci od razu prawo dostępu nawet do dokumentów o najniższej klauzuli „zastrzeżone”. Nie daje bowiem już rękojmi zachowania informacji niejawnej – tłumaczy mec. Antoni Kania-Sieniawski, adwokat specjalizujący się w sprawach dotyczących dostępu do informacji niejawnych.

Jak dodaje, w przypadku Sławomira Cenckiewicza istotne jest również to, że ma on postawione zarzuty karne w związku z pomocnictwem w ujawnieniu fragmentów Planu Użycia Sił Zbrojnych RP.

– Moim zdaniem to nadzwyczajna sytuacja, która powoduje, że nie można wydać jednorazowej zgody w stosunku do osoby, która nie tylko nie ma dostępu, ale ma wręcz zarzuty w związku z niewłaściwym postępowaniem z informacjami niejawnymi. Jeśli finalnie okaże się, że decyzje o cofnięciu poświadczenie bezpieczeństwa były słuszne, to udzielenie mu jednorazowej zgody może być potraktowane jako naruszenie artykułów 231, 265 i 266 kodeksu karnego – podkreśla ekspert. Chodzi o przekroczenie uprawnień i ujawnienie informacji niejawnych.