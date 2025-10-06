– Chcemy, aby osoby, które doznały szkody w wyniku zdarzeń medycznych, mogły szybciej i łatwiej korzystać z potrzebnej opieki zdrowotnej. Dlatego oprócz świadczenia finansowego zapewniamy im dodatkowe wsparcie w postaci zaświadczenia uprawniającego do korzystania ze świadczeń poza kolejnością – tłumaczy rzecznik praw pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec.

Jakie przywileje daje zaświadczenie i jak je uzyskać

Zaświadczenie wydawane jest przez rzecznika na wniosek pacjenta. Można go złożyć w trakcie postępowania, zazwyczaj wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia kompensacyjnego lub najpóźniej do momentu wydania decyzji. Okres ważności zaświadczenia może wynosić nawet do 5 lat, w zależności od stanu zdrowia pacjenta ocenianego przez Zespół FKZM.

Pacjent posiadający takie zaświadczenie może z pominięciem kolejki oczekujących:

uzyskać poradę lekarską, w tym od lekarza specjalisty,

wykonać badania diagnostyczne,

korzystać z usług rehabilitacyjnych,

zrealizować receptę w aptece.

Jak czytamy na stronie rzecznika, jeśli pacjent zgłosi się z takim zaświadczeniem, świadczenia zdrowotne powinny być udzielane pacjentowi od razu, tego samego dnia. Jeśli nie jest to możliwe, placówka medyczna musi zaproponować najbliższy możliwy termin, pomijając kolejkę oczekujących. W przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej termin ten nie może przekroczyć 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.