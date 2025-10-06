Aktualizacja: 06.10.2025 13:42 Publikacja: 06.10.2025 12:22
Pacjent posiadający zaświadczenie może z pominięciem kolejki oczekujących m.in. uzyskać poradę lekarską, w tym od lekarza specjalisty.
Foto: PAP/Wojciech Pacewicz
– Chcemy, aby osoby, które doznały szkody w wyniku zdarzeń medycznych, mogły szybciej i łatwiej korzystać z potrzebnej opieki zdrowotnej. Dlatego oprócz świadczenia finansowego zapewniamy im dodatkowe wsparcie w postaci zaświadczenia uprawniającego do korzystania ze świadczeń poza kolejnością – tłumaczy rzecznik praw pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec.
Zaświadczenie wydawane jest przez rzecznika na wniosek pacjenta. Można go złożyć w trakcie postępowania, zazwyczaj wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia kompensacyjnego lub najpóźniej do momentu wydania decyzji. Okres ważności zaświadczenia może wynosić nawet do 5 lat, w zależności od stanu zdrowia pacjenta ocenianego przez Zespół FKZM.
Pacjent posiadający takie zaświadczenie może z pominięciem kolejki oczekujących:
Jak czytamy na stronie rzecznika, jeśli pacjent zgłosi się z takim zaświadczeniem, świadczenia zdrowotne powinny być udzielane pacjentowi od razu, tego samego dnia. Jeśli nie jest to możliwe, placówka medyczna musi zaproponować najbliższy możliwy termin, pomijając kolejkę oczekujących. W przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej termin ten nie może przekroczyć 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
W komunikacie podkreślono, że placówki medyczne i apteki mają obowiązek honorować zaświadczenia. W sytuacji odmowy realizacji przysługujących uprawnień pacjent powinien zgłosić sprawę do RPP.
Od 6 września wzrosły kwoty świadczeń wypłacanych przez Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych.
Przypomnijmy, że Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych umożliwia szybkie uzyskanie rekompensaty za błędy w leczeniu, bez konieczności prowadzenia długotrwałego procesu sądowego. Rozpatrywaniem wniosków o przyznanie wypłat zajmuje się rzecznik praw pacjenta. Po wrześniowej waloryzacji maksymalna wysokość świadczenia dla poszkodowanego pacjenta wynosi 230 821 zł. Z kolei każda z osób bliskich zmarłego pacjenta może liczyć na kwotę do 115 411 zł. Ryczałtowa opłata od wniosku, poza którą nie trzeba już ponosić innych kosztów postępowania, wynosi obecnie 348 zł.
Z ostatnich danych wynika, że od początku funkcjonowania Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych (czyli od września 2023 r.) rzecznik praw pacjenta przyznał ponad 31,8 mln zł. Wsparcie finansowe otrzymało blisko 550 osób. Średnia wysokość świadczenia wynosi 58 tys. zł.
Źródło: rp.pl
