Aktualizacja: 15.09.2025 13:41 Publikacja: 15.09.2025 12:44
Foto: Adobe Stock
Przypomnijmy, że Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych umożliwia szybkie uzyskanie rekompensaty za błędy w leczeniu, bez konieczności prowadzenia długotrwałego procesu sądowego. Jest to realne wsparcie zarówno dla poszkodowanych pacjentów, jak i rodzin. Ma także znaczenie dla lekarzy, uwalniając ich od procesów.
Rozpatrywaniem wniosków o przyznanie wypłat zajmuje się Rzecznik Praw Pacjenta. Przy ustalaniu wysokości świadczenia kompensacyjnego w danej sprawie Rzecznik uwzględnia:
Po zakończeniu postępowania, osobie, która doznała poważnych następstw zdarzenia medycznego, Rzecznik wystawia specjalne zaświadczenie. Stanowi ono podstawę do korzystania z opieki medycznej poza kolejnością. Szpital, w którym doszło do zdarzenia medycznego, musi z kolei przeanalizować jego przyczyny i wdrożyć działania zapobiegające podobnym zdarzeniom w przyszłości.
Wysokość świadczenia kompensacyjnego podlega co roku waloryzacji o ogłaszany przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za okres poprzedniego roku. Ostatnia waloryzacja miała miejsce 6 września 2025 r. o wskaźnik wynoszący 3,6 proc. Od tego dnia maksymalna wysokość świadczenia dla poszkodowanego pacjenta wynosi 230 821 zł (do tej pory było to 222 800 zł). Z kolei każda z osób bliskich zmarłego pacjenta może liczyć na kwotę do 115 411 zł (dotąd – 111 400 zł). Ryczałtowa opłata od wniosku, poza którą nie trzeba już ponosić innych kosztów postępowania, wynosi obecnie 348 zł.
Jak poinformowano, od początku funkcjonowania Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych (czyli od września 2023 r.) Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przyznał ponad 31,8 mln zł. Wsparcie finansowe otrzymało blisko 550 osób. Średnia wysokość świadczenia wynosi 58 tys. zł.
Źródło: rp.pl
