Przypomnijmy, że Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych umożliwia szybkie uzyskanie rekompensaty za błędy w leczeniu, bez konieczności prowadzenia długotrwałego procesu sądowego. Jest to realne wsparcie zarówno dla poszkodowanych pacjentów, jak i rodzin. Ma także znaczenie dla lekarzy, uwalniając ich od procesów.

Od czego zależy wysokość świadczenia kompensacyjnego

Rozpatrywaniem wniosków o przyznanie wypłat zajmuje się Rzecznik Praw Pacjenta. Przy ustalaniu wysokości świadczenia kompensacyjnego w danej sprawie Rzecznik uwzględnia:

w przypadku uszczerbku na zdrowiu pacjenta – charakter następstw zdrowotnych oraz stopień dolegliwości wynikających ze zdarzenia medycznego, w tym w zakresie uciążliwości leczenia, uszczerbku na zdrowiu oraz pogorszenia jakości życia;

w przypadku śmierci pacjenta – pozostawanie w związku małżeńskim w chwili śmierci pacjenta, pokrewieństwo, pozostawanie w stosunku przysposobienia, pozostawanie we wspólnym pożyciu, a także wiek osoby ubiegającej się o świadczenie i wiek zmarłego pacjenta.

Po zakończeniu postępowania, osobie, która doznała poważnych następstw zdarzenia medycznego, Rzecznik wystawia specjalne zaświadczenie. Stanowi ono podstawę do korzystania z opieki medycznej poza kolejnością. Szpital, w którym doszło do zdarzenia medycznego, musi z kolei przeanalizować jego przyczyny i wdrożyć działania zapobiegające podobnym zdarzeniom w przyszłości.