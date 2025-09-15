Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Za błąd medyczny można otrzymać więcej. Są nowe stawki świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego

Od 6 września wzrosły kwoty świadczeń wypłacanych przez Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych.

Publikacja: 15.09.2025 12:44

Za błąd medyczny można otrzymać więcej. Są nowe stawki świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Przypomnijmy, że Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych umożliwia szybkie uzyskanie rekompensaty za błędy w leczeniu, bez konieczności prowadzenia długotrwałego procesu sądowego. Jest to realne wsparcie zarówno dla poszkodowanych pacjentów, jak i rodzin. Ma także znaczenie dla lekarzy, uwalniając ich od procesów.

Od czego zależy wysokość świadczenia kompensacyjnego

Rozpatrywaniem wniosków o przyznanie wypłat zajmuje się Rzecznik Praw Pacjenta. Przy ustalaniu wysokości świadczenia kompensacyjnego w danej sprawie Rzecznik uwzględnia:

  • w przypadku uszczerbku na zdrowiu pacjenta – charakter następstw zdrowotnych oraz stopień dolegliwości wynikających ze zdarzenia medycznego, w tym w zakresie uciążliwości leczenia, uszczerbku na zdrowiu oraz pogorszenia jakości życia;
  • w przypadku śmierci pacjenta – pozostawanie w związku małżeńskim w chwili śmierci pacjenta, pokrewieństwo, pozostawanie w stosunku przysposobienia, pozostawanie we wspólnym pożyciu, a także wiek osoby ubiegającej się o świadczenie i wiek zmarłego pacjenta.

Po zakończeniu postępowania, osobie, która doznała poważnych następstw zdarzenia medycznego, Rzecznik wystawia specjalne zaświadczenie. Stanowi ono podstawę do korzystania z opieki medycznej poza kolejnością. Szpital, w którym doszło do zdarzenia medycznego, musi z kolei przeanalizować jego przyczyny i wdrożyć działania zapobiegające podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Czytaj więcej

Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania
Ochrona zdrowia
Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania
Reklama
Reklama

Nowe maksymalne stawki świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych

Wysokość świadczenia kompensacyjnego podlega co roku waloryzacji o ogłaszany przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za okres poprzedniego roku. Ostatnia waloryzacja miała miejsce 6 września 2025 r. o wskaźnik wynoszący 3,6 proc. Od tego dnia maksymalna wysokość świadczenia dla poszkodowanego pacjenta wynosi 230 821 zł (do tej pory było to 222 800 zł). Z kolei każda z osób bliskich zmarłego pacjenta może liczyć na kwotę do 115 411 zł (dotąd – 111 400 zł). Ryczałtowa opłata od wniosku, poza którą nie trzeba już ponosić innych kosztów postępowania, wynosi obecnie 348 zł.

Jak poinformowano, od początku funkcjonowania Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych (czyli od września 2023 r.) Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przyznał ponad 31,8 mln zł. Wsparcie finansowe otrzymało blisko 550 osób. Średnia wysokość świadczenia wynosi 58 tys. zł.

Czytaj więcej

Rekordowe odszkodowanie dla pacjenta. Miał operację kolana, wypisano go bez nogi
Ubezpieczenia i odszkodowania
Rekordowe odszkodowanie dla pacjenta. Miał operację kolana, wypisano go bez nogi

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Urzędnicy Rzecznik Praw Pacjenta Odszkodowania za błędy w leczeniu

Przypomnijmy, że Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych umożliwia szybkie uzyskanie rekompensaty za błędy w leczeniu, bez konieczności prowadzenia długotrwałego procesu sądowego. Jest to realne wsparcie zarówno dla poszkodowanych pacjentów, jak i rodzin. Ma także znaczenie dla lekarzy, uwalniając ich od procesów.

Od czego zależy wysokość świadczenia kompensacyjnego

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Jest opinia rzecznika generalnego TSUE ws. WIBOR-u. Wstrząśnie bankami?
Konsumenci
Jest opinia rzecznika generalnego TSUE ws. WIBOR-u. Wstrząśnie bankami?
Ustalenie wartości udziału osobistych starań konkubenta w powstaniu majątku wspólnego bywa często tr
Prawo rodzinne
Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok dla konkubentów. Muszą się rozliczyć jak po rozwodzie
Inspektor pracy zamieni samozatrudnienie na etat - co wtedy z PIT, VAT i ZUS?
Podatki
Inspektor pracy zamieni samozatrudnienie na etat - co wtedy z PIT, VAT i ZUS?
W sądach pojawią się togi z białymi lub złotymi żabotami. Wiemy, kto je włoży
Zawody prawnicze
W sądach pojawią się togi z białymi lub złotymi żabotami. Wiemy, kto je włoży
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Rzecznik dyscyplinarny sędziów „na uchodźstwie”. Jak minister chce ominąć ustawę
Reklama
Reklama
e-Wydanie