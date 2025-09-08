Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany w przepisach dotyczących inwigilacji wprowadziły polskie służby państwowe?

Dlaczego Krajowa Administracja Skarbowa nie dostosowała się jeszcze do nowych standardów inwigilacji?

Co orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie kontroli operacyjnej w Polsce?

Dlaczego ważne jest dostosowanie standardów Krajowej Administracji Skarbowej do innych służb?

Jakie powinny być dalsze kroki w reformie służb specjalnych i rozliczaniu afery Pegasusa?

Dla ochrony bezpieczeństwa państwa różne służby mogą stosować rozmaite techniki operacyjne, w tym podsłuchy i kontrolę zachowania danego obywatela w internecie. Nie mają tu jednak pełnej dowolności, bo we wniosku do sądu i prokuratury o stosowanie takich technik muszą podać m.in. rodzaj narzędzia, za pomocą którego będzie stosowana kontrola operacyjna. Natomiast sąd musi uzasadnić każdą decyzję o zarządzeniu lub przedłużeniu kontroli operacyjnej (albo o braku zgody na takie działania).

Co orzekł Trybunał w Strasburgu w sprawie technik operacyjnych

Takie reguły ustanowiono w kilku wydanych pod koniec ub.r. i wiosną tego roku rozporządzeniach dotyczących działania m.in. Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Było to pokłosie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 28 maja 2024 w sprawie Pietrzak, Bychawska-Siniarska i inni przeciwko Polsce (skargi nr 72038/17 i 25237/18). Trybunał uznał wtedy, że obowiązujący wówczas model kontroli nad działalnością służb uprawnionych do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych narusza prawo do prywatności obywateli.

W wyroku zwrócono uwagę szczególnie na brak skutecznych gwarancji przed arbitralnością oraz ryzykiem nadużyć. W szczególności wytknięto naszemu krajowi brak skutecznych środków odwoławczych pozwalających na weryfikację zasadności takiej kontroli. Sama kontrola sądowa też w ocenie ETPCz nie gwarantowała, że działania służb będą stosowane wyłącznie jako środek konieczny w społeczeństwie demokratycznym.