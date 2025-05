PKW reaguje na fake newsy przed niedzielnymi wyborami. Chodzi m.in. o mObywatela

W komunikacie Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia wątpliwości dotyczące trzech kwestii. Po pierwsze jednoznacznie wskazuje, że podczas niedzielnego głosowania wyborcy mają możliwość potwierdzania swojej tożsamości za pomocą aplikacji mObywatel.

Potwierdzenie tożsamości za pomocą aplikacją mObywatel

„Przygotowana i udostępniona przez Ministerstwo Cyfryzacji funkcjonalność aplikacji mObywatel umożliwia potwierdzanie autentyczności, ważności, integralności lub pochodzenia okazywanego dokumentu i zweryfikowanie poprawności jej funkcjonowania. Jest to efekt wprowadzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji aktualizacji aplikacji, zapewniającej zdecydowanie wyższy poziom potwierdzenia autentyczności, ważności, integralności lub pochodzenia prezentowanego przez wyborcę do weryfikacji dokumentu mobilnego niż dotychczas stosowane we wcześniej przeprowadzanych wyborach potwierdzanie opierające się wyłącznie na zabezpieczeniu wizualnym tego dokumentu. Według Ministerstwa Cyfryzacji weryfikacja tożsamości wyborcy tą metodą ogranicza potencjalne ryzyko uznania sfałszowanego mDowodu za prawdziwy i nie wymaga korzystania z dodatkowych urządzeń i dostępu do Internetu oraz jest zgodna z obowiązującą ustawą” - czytamy.



PKW zaznacza, że członkowie komisji mogą w razie wątpliwości korzystać z wszelkich dostępnych metod weryfikacji, a w razie braku możliwości weryfikacji wyborcy komisja odmówi wydania karty do głosowania.

Tylko jedno zaświadczenie o prawie do głosowania

W komunikacie zdementowano informację o rzekomej możliwości uzyskania przez jednego wyborcę więcej niż jednego zaświadczenia o prawie do głosowania (więcej niż jednego zaświadczenia na pierwsze głosowanie i więcej niż jednego na ponowne głosowanie). Jak wskazuje bowiem PKW, wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, jest skreślany ze spisu wyborców, w którym był ujęty. Nie ma zatem możliwości pobrania przez niego kolejnego zaświadczenia o prawie do głosowania.