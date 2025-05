Państwowa Komisja Wyborcza wydała nową uchwałę, zmieniającą zasady legitymowania się przez wyborcę mDowodem w aplikacji mObywatel. Ma to związek ze zbliżającymi się wyborami prezydenckim, w trakcie których część oddających głos będzie chciała użyć elektronicznego dokumentu, by otrzymać kartę do głosowania. Wytyczne zostały doprecyzowane, a na członków komisji wyborczej nałożono obowiązek dokładnego przyjrzenia się elektronicznemu dowodowi, zaś w niektórych przypadkach – weryfikacji w inny sposób lub nawet odmowy wydania karty do głosowania.

Wybory prezydenckie 2025. PKW: zmiana w głosowaniu z użyciem mDowodu w aplikacji mObywatel

Według poprzedniej uchwały PKW, okazanie mDowodu członkowi komisji miało służyć wyłącznie potwierdzeniu tożsamości wyborcy, nie zaś weryfikacji autentyczności danych znajdujących się na e-dokumencie i autentyczności samego okazywanego na ekranie dokumentu. Wytyczna ta wzbudziła wątpliwości m.in. komitetu wyborczego Marka Jakubiaka – na skutek skargi pełnomocnika wyborczego komitetu Sąd Najwyższy wydał postanowienie, w którym uwzględnił część tych wątpliwości. SN zobowiązał Państwową Komisję Wyborczą o uzupełnienie wytycznych o „szczegółowe wskazówki dotyczące weryfikacji danych elektronicznego mDowodu wyborcy w aplikacji mObywatel, zabezpieczeń wizualnych oraz poprawność funkcjonowania usługi”. Zmiana w wytycznych miała zapewnić, że członkowie komisji – po dokładnym przeanalizowaniu treści prezentowanego dokumentu i jego wyglądu – zyskają pewność, iż prezentowane w nim dane są „wiarygodne, bezpieczne i aktualne”.

I tak, zgodnie z nowymi wytycznymi, członek komisji wyborczej, gdy zostanie mu zaprezentowany mDowód w aplikacji mObywatel, będzie zobowiązany zweryfikować m.in. dane dokumentu, poprawność jego funkcjonowania i przewidziane przez mObywatela zabezpieczenia wizualne. Będzie zwracać uwagę przede wszystkim na datę i godzinę, wyświetlającą się na dokumencie, zgodność wyświetlanych danych z tymi w spisie wyborców oraz oznaczenie głosowania w I lub II turze wyborów. W razie braku pewności członek komisji będzie mógł poprosić o powtórzenie czynności, by jeszcze raz zweryfikować zmieniającą się na ekranie godzinę. Co jednak gdy weryfikacja mimo wszystko nie będzie możliwa?