- Każdy z nas po ukończeniu 20. roku życia co kilka lat będzie przechodzić bilans zdrowia – mówiła w marcu minister Izabela Leszczyna, ogłaszając wprowadzanie nowego programu bezpłatnych badań profilaktycznych „Moje zdrowie - bilans zdrowia osoby dorosłej".



Reklama

- Podstawą ma być ankieta, którą będzie można wypełnić samodzielnie za pośrednictwem internetowego konta pacjenta (IKP) lub z pomocą pielęgniarki w POZ. Na podstawie odpowiedzi otrzymamy zestaw badań diagnostycznych, który będzie szerszy niż w dotychczasowym programie Profilaktyka 40+. Kluczowe jest jednak to, że wszystkie wyniki badań będą wracać do lekarza rodzinnego. To na szczeblu podstawowej opieki zdrowotnej zapadnie decyzja, czy konieczna jest dalsza diagnostyka i leczenie pacjenta, albo dodatkowe interwencje profilaktyczne, takie jak: edukacja zdrowotna, szczepienia, cytologia, mammografia, kolonoskopia w tzw. ramach. indywidualnego planu zdrowotnego, czy potrzebna jest wizyta kontrolna i omówienie wyników badań, czy może wystarczy kontakt SMS z informacją, że wszystko jest w porządku – tłumaczyła Leszczyna.

Im pacjent starszy, tym bilans zdrowotny będzie częstszy

Pacjenci w wieku 20-49 lat będą mieć wykonywane profilaktyczne badania bilansowe raz na 5 lat, natomiast w przypadku pacjentów powyżej 49 roku życia będą one przeprowadzane raz na 3 lata. - Program Moje Zdrowie jest pomyślany w taki sposób, że im pacjent starszy, tym bilans zdrowotny będzie częstszy. Oczywiście nie chodzi o to, żeby badać pacjentów tylko od bilansu do bilansu. Jeśli wyniki badań wykażą problemy zdrowotne, to lekarz ustali indywidualny plan dalszej diagnostyki i leczenia dla pacjenta – zaznaczyła szefowa resortu zdrowia.



Podstawą do wykonania badań ma być ankieta, którą będzie można wypełnić samodzielnie za pośrednictwem internetowego konta pacjenta (IKP) lub w placówce POZ z pomocą personelu. Na podstawie odpowiedzi pacjent otrzyma zestaw badań diagnostycznych, który będzie szerszy niż w dotychczasowym programie „Profilaktyka 40+”. Po wykonanych badaniach pacjent spotka się z personelem medycznym i omówi wyniki. Dowie się, jakie zidentyfikowano czynniki ryzyka rozwoju chorób i otrzyma zalecenia dotyczące: