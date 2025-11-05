1141 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska dnia 28 października 2025 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2026

1140 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2025 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu 