1141 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska dnia 28 października 2025 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2026
1140 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2025 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Warszawski sąd apelacyjny podtrzymał wyrok dla 23-letniego Doriana S., skazanego za gwałt i zabójstwo młodej Bia...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Od poniedziałku 3 listopada można ubiegać się o bon ciepłowniczy za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025 r. Maksymaln...
We wtorek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, iż podjął decyzję o zawieszeniu sędziego Sądu Re...
Na 5 listopada Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zapowiedział spotkanie z nabywcą słynnej działki w Zabłotni, k...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Pełnomocnicy nie będą mogli brać udziału w wyborach zarządu i rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. Zakońc...
