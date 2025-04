„Dzieciom wstęp wzbroniony”. Jest decyzja w sprawie kontrowersyjnej reklamy aquaparku w Łodzi

Chodzi o promocję wydarzenia organizowanego przez Aqua Park Fala. To jeden z największych tego typu obiektów w Polsce. Jego właścicielem jest samorząd Łodzi. W październiku ubiegłego roku aquapark zamieścił na platformie Facebook ogłoszenie zatytułowane „Fala tylko dla dorosłych – Dzień na basenie bez chlapania, dziecięcych pisków i kolejek na zjeżdżalnie? Tak! W sobotę, 19 października w Aquaparku Fala mogą się bawić wyłącznie osoby pełnoletnie”. Wpis opatrzono plakatem, promującym „dzień dla osób dorosłych”, który przedstawiał przekreślone płaczące dziecko w czerwonym okręgu przypominającym znak zakazu oraz hasła „Dzieciom wstęp wzbroniony” i „Fala tylko dla dorosłych”.

Sprawa aquaparku w Łodzi. Co orzekła Komisja Etyki Reklamy

W tej sprawie u prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej interweniowała rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Złożyła ona również skargę do Komisji Etyki Reklamy, która podzieliła opinię, że reklama zawiera treści dyskryminujące ze względu na wiek. „Wydarzenie promowane w sposób nieuzasadniony ogranicza dostęp dzieci do przestrzeni publicznej, co może stanowić naruszenie ich podstawowych uprawnień, w tym przywileju równego dostępu do usług rekreacyjnych. Nie bez znaczenia jest fakt, że wydarzenie miało miejsce w sobotę, czyli w czasie, który dla wielu rodzin jest jedyną okazją do wspólnego spędzania czasu. Ogranicza to możliwość korzystania z miejskiej infrastruktury przez rodziny z dziećmi w dogodnym dla nich terminie” - wskazano.



Komisja wytknęła, że użycie charakterystycznej symboliki (przekreślony wizerunek płaczącego dziecka) oraz jednoznacznych sformułowań („Dzieciom wstęp wzbroniony”) wzbudza negatywne emocje względem dzieci, godzi w ich godność i może przyczyniać się do społecznej marginalizacji. Jak podkreślono, forma reklamy przedstawiająca w negatywnym świetle dzieci oraz eksponująca ich wykluczenie prowadzi do normalizacji postaw umniejszających szacunkowi względem najmłodszych, a także ich rodziców i opiekunów.

Decyzja Komisji jest prawomocna.