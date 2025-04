Kolejne ograniczenia dla palaczy w Polsce. Andrzej Duda podpisał ustawę

Projekt dotyczący nieletnich czeka na notyfikację Komisji Europejskiej, co ma nastąpić pod koniec kwietnia. Jak zauważył na łamach „Rzeczpospolitej” Michał Kolanko, jeśli tak się stanie, prace ruszą ponownie, co utoruje przyjęcie projektu być może jeszcze przed wakacjami. Co z drugą, szerszą regulacją? Ten proces potrwa dłużej, bo projekt znajduje się dopiero na starcie prac legislacyjnych w rządzie. Przy okazji wspomnianego wpisu do wykazu prac legislacyjnych znajduje się adnotacja, że Rada Ministrów ma przyjąć projekt w III kwartale 2025 roku, czyli teoretycznie mógłby trafić do Sejmu jesienią.