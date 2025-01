Kardynał Stanisław Dziwisz stanie przed komisją ds. pedofilii? Jest oświadczenie jego prawnika

Dalej zaprzeczono, aby kardynał otrzymał wezwanie przed Komisję ds. przeciwdziałania pedofilii. Jednocześnie pełnomocnik nie wykluczył, że redakcja Onetu została poinformowana przez Komisję ds. przeciwdziałania pedofilii z wyprzedzeniem, aby „przygotować grunt medialny na atak na jego osobę (...)”. W oświadczeniu podkreślono, iż „w państwie prawa każdy ma takie same prawa człowieka i postępowanie toczy się w oparciu o procedurę określoną w ustawie” i „nie ma żadnej procedury zawiadamiania o przesłuchaniu przez media”.

Mec. Skwarzyński stwierdził również, iż „Redakcja [portalu Onet.pl - przyp. red.] doskonale wie jaka osoba zgłosiła się do Komisji ds. przeciwdziałania pedofilii (identyfikuje ją co do imienia i nazwiska). Redakcja doskonale wie, że opowieść tej osoby ewoluuje, zmienia ona w różnych redakcjach wersję zdarzeń, zmienia ją w zeznaniach przed organami ścigania itd.".

Prawnik poinformował również, że „osoba na podstawie, której depozycji działa Komisja ds. przeciwdziałania pedofilii zgłosiła się w 2021 r. do Stanisława Kardynała Dziwisza z >>propozycją<<, że >>może go zrujnować<<, że >>może wywołać skandal<< itp., Kardynał oczywiście nie przyjął tej osoby, a następnego dnia zawiadomiono o tym zdarzeniu policję. Mało tego na numery telefonów zaczęły przychodzić napastliwe wiadomości, których treść także została przekazana na policję".