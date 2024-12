Kardynał Stanisław Dziwisz zostanie przesłuchany przez komisję ds. pedofilii

Decyzja o przesłuchaniu kardynała Stanisława Dziwisza to odpowiedź na doniesienia złożone przez mężczyznę, który zgłosił się do Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania pedofilii – podaje Onet. Instytucja ta zapowiadała wcześniej badanie spraw przedawnionych i — w przypadku potwierdzenia winy — wpisywanie sprawców do ogólnodostępnego rejestru pedofilów.

Kardynał Dziwisz zostanie wezwany przed Państwową Komisję ds. przeciwdziałania pedofilii. Jest termin

Onet dotarł do dokumentu z 2021 roku, z którego wynika, że mężczyzna poinformował Państwową Komisję ds. przeciwdziałania pedofilii o wydarzeniach, do których miało dojść w latach 70. Ksiądz Stanisław Konieczny miał zabrać wówczas poszkodowanego na wydarzenie, podczas którego miał zostać wykorzystany seksualnie przez kilku księży, w tym między innymi ks. Stanisława Dziwisza. Komisja w związku ze sprawą poinformowała strony o podjęciu działań i wyznaczyła termin przesłuchań na luty.

Choć były sekretarz papieża Jana Pawła II zostanie wezwany na przesłuchanie w charakterze osoby wskazanej jako sprawca, to postępowanie toczy się w sprawie, a nie przeciwko kardynałowi Dziwiszowi. Duchowny – ze względu na to, że w postępowaniu występuje jako strona – ma prawo do pomocy pełnomocnika.