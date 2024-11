Podwyżka zasiłku pogrzebowego nie tak szybko. Znamy datę

Tak wynika z najnowszej wersji projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, który został skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów. W tej poprzedniej konkretna data nie była wskazana (przepisy miały wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia).

Zasiłek pogrzebowy. Ile wynosi i o ile będzie podwyższony?

Przypomnijmy, że reguluje on kwestie wysokości jednorazowego świadczenia przysługującego najbliższym po śmierci członka rodziny, a także związanej z nią konieczności dokonania pochówku.

Obecna kwota świadczenia wynosi 4 tys. zł i obowiązuje od marca 2011 r. Nie jest bowiem objęta mechanizmem waloryzacji. Od dawna słychać zatem głosy, iż nie przystaje ona w żaden sposób do dzisiejszych kosztów pochówku. Rząd w swoim projekcie zdecydował się na podniesienie zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł. Jednocześnie kwota ta ma być podwyższana każdego roku w marcu o wskaźnik inflacji.

W projekcie proponuje się też uszczegółowienie przesłanki warunkującej przyznawanie obecnie funkcjonującego zasiłku celowego z pomocy społecznej z tytułu pogrzebu. Będzie się on należał na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pochówku (maksymalnie do 2 tys. zł) osobie, która je poniosła, jeśli po zmarłym nie przysługuje zasiłek pogrzebowy. Świadczenie celowe zostanie też przyznane uprawnionemu do zasiłku pogrzebowego, który poniósł w związku z pogrzebem nadzwyczajne, trudne do przewidzenia koszty. Można zaliczyć do nich choćby obciążenia z tytułu transportu zwłok z odległego miejsca (np. z zagranicy) czy dłuższego przechowywania ich w chłodni.