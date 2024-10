Polscy myśliwi strzelali ślepakami w TSUE

Czytaj więcej Rzecz o prawie Błaszczyk, Zientara: Potrzebna prawdziwa reforma prawa łowieckiego W kwestii gospodarki łowieckiej państwo oddało za dużo pola myśliwym. Najwyższy czas naprawić ten błąd, przyjmując profesjonalizację, czyli bardziej etyczny, prawnie spójny i efektywny model łowiectwa.

Po oddaleniu skargi przez Sąd UE w 2022 r. stowarzyszenie wniosło odwołanie do TSUE. Akcentowało w nim m.in., że sąd oddalił wnioski o przeprowadzenie opinii biegłych z zakresu toksykologii i gleboznawstwa, balistyki, materiałoznawstwa, budowy i eksploatacji broni palnej oraz z zakresu łowiectwa. Ponadto, w jego ocenie dokonał też błędnej oceny stanu faktycznego.

Co orzekł TSUE

TSUE oddalił skargę wskazując, że odwołanie powinno się ograniczać do kwestii prawnych, a jedynie sąd UE jest właściwy do ustalenia i oceny istotnego stanu faktycznego i przedstawionych mu dowodów. - Ocena tego stanu faktycznego i tych dowodów, poza przypadkami ich przeinaczenia, nie stanowi więc zagadnienia prawnego. Wbrew temu, co twierdzą wnoszący odwołanie, nie można uznać, że oddalając ich wniosek o przeprowadzenie opinii biegłego tytułem środka dowodowego, sąd przeinaczył przedstawione mu do oceny dowody – stwierdził TSUE. - O ile przeinaczenie dowodów może polegać na interpretacji dokumentu sprzecznej z jego treścią, o tyle w celu wykazania takiego przeinaczenia nie wystarczy wykazać, że dokument ten mógł być przedmiotem interpretacji innej, niż ta przyjęta przez sąd. W tym celu niezbędne jest wykazanie, że Sąd w sposób oczywisty przekroczył granice rozsądnej oceny tego dokumentu, a mianowicie odczytując go w sposób sprzeczny z jego brzmieniem – doprecyzował Trybunał.

Czytaj więcej Biznes UE zabroni amunicji z ołowiu, bo zabija długo po polowaniu Nawet 27 tys. ton ołowiu trafia rocznie do środowiska po polowaniach i szkodzi zwierzętom, ludziom i zasobom wodnym. UE właśnie przegłosowała koniec tej praktyki.

TSUE oddalił więc skargę i obciążył stowarzyszenie kosztami postępowania. Przedstawiciele Firearms odmówili komentowania wyroku do czasu zapoznania się z uzasadnieniem.

Sygnatura akt: C-105/23