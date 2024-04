Ma płacić alimenty, choć nie wie, czy jest ojcem. Skarga nadzwyczajna

- Nie ulega wątpliwości, że powództwo o ustalenie ojcostwa było wyrazem realizacji prawa małoletniej do poznania swego biologicznego pochodzenia. Niemniej w sprawach dotyczących stanu cywilnego wymagana jest szczególna staranność. Tymczasem wobec niezapewnienia przez sąd pozwanemu prawidłowej, rzeczywistej reprezentacji przez kuratora, doszło do ustalenia ojcostwa pozwanego w sposób w zasadzie całkowicie dowolny, nieuwiarygodniony. Zabrakło wnikliwości sądu w ustaleniu wszystkich okoliczności potrzebnych do rozstrzygnięcia. Tym samym ustalono więź rodzinną, co do prawdziwości której żadna ze stron — ani dziecko, ani domniemany ojciec — nie może mieć pewności, że jest zgodna z rzeczywistością - uważa Rzecznik.

W tej sprawie nie zbadano kodu genetycznego DNA, który — prawidłowo przeprowadzony — pozwala ze 100% pewnością na wykluczenie ojcostwa i z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością na jego ustalenie. Pozwany przebywał w Niemczech, ale w aktach sprawy brak dowodu, że sąd choćby rozważał przeprowadzenie badania DNA lub szukał sposobów uprawdopodobnienia pokrewieństwa między małoletnią a domniemanym ojcem.

Sąd Rejonowy uwzględnił również roszczenie co do alimentów w żądanej przez powódkę wysokości. Oparł się jednak wyłącznie na jej twierdzeniach i dowodach, które potwierdzały tylko jej sytuację majątkową. Natomiast w ogóle nie przeprowadził postępowania dowodowego, by ustalić sytuację majątkową pozwanego. Choć mógł, tak samo, jak potem zrobiła to prokuratura. Okazałoby się wówczas, że od 2001 r. pozwany nie pracował z powodu problemów zdrowotnych.

Materiał dowodowy sprawy nie był na tyle kompletny, aby SN mógł orzec co do istoty sprawy. Uchylił jednak wyrok Sądu Rejonowego i zwrócił mu sprawę do ponownego rozpoznania.

Z informacji podanych przez Biuro RPO wynika, że pozwany mężczyzna zadeklarował gotowość do poddania się badaniom kodu genetycznego DNA — naukowego ustalenia, czy jest ojcem. Teraz możliwe będzie przynajmniej ustalenie ewentualnego pochodzenia dziecka od pozwanego na podstawie rzetelnie ustalonego stanu faktycznego i na podstawie wiarygodnych dowodów. W przypadku uprawdopodobnienia ojcostwa po badaniu DNA następnym krokiem powinno być przeprowadzenie szerszego i bardziej wnikliwego postępowania dowodowego w celu ustalenia w sposób niebudzący wątpliwości ojcostwa pozwanego oraz jego możliwości zarobkowych i majątkowych co do ponoszenia ewentualnego obowiązku alimentacyjnego - uważa Rzecznik.