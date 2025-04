Prawnicy Alhambry już jakiś czas temu doszli do wniosku, że takie działania to nie tylko tłumienie wolności prasy, ale też naruszenie reguł pomocy publicznej. Dlatego próbowali wszcząć postępowanie przeciwko rządowi przed węgierskim urzędem antymonopolowym – oczywiście bez skutku. Teraz chcą, by zainteresowała się tym Bruksela.

- Nasz kraj jest członkiem Unii Europejskiej i musi przestrzegać reguł wspólnotowych. Nie robimy tego dla sławy. Po prostu szukamy sprawiedliwości – deklaruje Csaba Lukacs. Dodaje, że jego czytelnicy płacą węgierskie podatki i niekoniecznie są zadowoleni ze sposobu, w jaki rząd Viktora Orbána je wydaje. – Pieniądze zebrane w ten sposób powinny służyć wszystkim i nie można ich wydawać na otwarcie prorządową propagandę – uważa Lukacs.

W Polsce PiS też sponsorował przychylne mu media

Na podobne zjawisko w Polsce w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości zwracał uwagę prof. Tadeusz Kowalski z Uniwersytetu Warszawskiego w swoim raporcie z roku 2021. Według jego obliczeń, w latach 2015-2020 państwo wydało na reklamy w mediach 5,43 mld zł, z czego lwia część trafiała do państwowej telewizji i radia. Wśród mediów prywatnych wyraźnie faworyzowane były te sprzyjające władzom.

Przykładowo, w 2020 r. kontrakt reklamowy tygodnika „Sieci” ze spółkami Skarbu Państwa opiewał na 20 mln zł, „Do Rzeczy” na 14 mln zł, a „Gazety Polskiej Codziennie” na 8,4 mln zł. W tym samym roku „Gazeta Wyborcza” zainkasowała z tego tytułu zaledwie 74 tys. zł. Z kolei tygodniki „Polityka” i „Newsweek”, znacznie przewyższające nakładem i udziałem w rynku „Sieci” czy „Do Rzeczy”, nie dostały zamówień na reklamy rządowe ani państwowych firm.