Naczelna Rada Adwokacka odniosła się do zapowiedzi prezydenta i Rady Ministrów, które w jej opinii są w rzeczywistości „zapowiedzią nierespektowania przez Rzeczpospolitą Polską nakazów aresztowania wydanych przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze” wobec premiera Izraela Beniamina Netanjahu oraz ministra obrony Izraela. W swojej uchwale NRA skrytykowała wypowiedzi przedstawicieli władzy oraz przypomniała, kto wykonuje nakazy MTK, a także że należy ich przestrzegać oraz że niedopuszczalne jest stosowanie się do nich wybiórczo.

Nakaz MTK i Beniamin Netanjahu. NRA krytycznie o zapowiedziach polskich polityków

Jak wskazuje NRA, zgodnie z obowiązującymi przepisami, realizacją nakazu aresztowania wydanego przez MTK w Hadze zajmuje się sąd – i kompetencja ta nie leży w gestii „Prezydenta, Rady Ministrów, Premiera czy Ministra Sprawiedliwości”. Orzeczenia sądów i trybunałów międzynarodowych nie mogą być zaś, jak próbuje się to zrobić w tym przypadku, respektowane w sposób wybiórczy.

Ponadto, NRA wskazuje że – bez względu na motywacje i racje stojące za takimi a nie innymi decyzjami ze strony polskich władz – działania zakładające możliwość nierespektowania prawa międzynarodowego przez Polskę podważają zaufanie obywateli. Chodzi zarówno o zaufanie do rządów prawa w kraju, jak i do tego, że władza przestrzega i będzie przestrzegać prawa międzynarodowego oraz orzeczeń międzynarodowych sądów. NRA podkreśla, że tego typu działania są „niezwykle groźne i szkodliwe”, nawet jeśli wynikają one z obaw o polskie bezpieczeństwo zewnętrzne.