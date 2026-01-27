Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Prokuratura chce ścigać posła PiS Antoniego Macierewicza. Jest wniosek Waldemara Żurka

Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał we wtorek do Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Antoniego Macierewicza. Poseł PiS nazwał szefów Służby Kontrwywiadu Wojskowego "agentami rosyjskimi".

Publikacja: 27.01.2026 16:59

Poseł PiS Antoni Macierewicz

Poseł PiS Antoni Macierewicz

Foto: PAP/Leszek Szymański

Mateusz Adamski

Chodzi o wypowiedź Antoniego Macierewicza podczas posiedzenia Sejmu z 11 września 2025 r. Zdaniem prokuratury poseł „znieważył funkcjonariuszy publicznych: Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. dr Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców: płk Krzysztofa Duszę i płk Artura Pluto – z powodu zajmowanych przez nich stanowisk – nazywając wskazane osoby agentami rosyjskimi, a ponadto pomówił tych funkcjonariuszy publicznych (...) jako kierownictwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego, o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi”. 

W komunikacie Prokuratury Krajowej podkreślono, że „publiczne rozpowszechnianie nieprawdziwych twierdzeń o rzekomej agenturalnej współpracy kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z rosyjskimi służbami specjalnymi narusza dobre imię oraz autorytet funkcjonariuszy publicznych działających w imieniu i na rzecz Państwa. Działanie to godzi również w powagę oraz wiarygodność organu odpowiedzialnego za ochronę przed zagrożeniami dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej, a także za bezpieczeństwo i zdolności bojowe Sił Zbrojnych RP”. 

Czytaj więcej

Antoni Macierewicz odpowie za zdradę dyplomatyczną? Jest doniesienie do prokuratury
Prawo karne
Antoni Macierewicz odpowie za zdradę dyplomatyczną? Jest doniesienie do prokuratury

Dlaczego prokuratura chce ścigać Antoniego Macierewicza z art. 212 Kodeksu karnego

Śledczy uznali, że wypowiedź Antoniego Macierewicza mogła wypełniać znamiona zniesławienia (art. 212 § 2 Kodeksu karnego), bowiem „bezpodstawne oskarżenia o agenturalną współpracę z Federacją Rosyjską, formułowane przez posła wobec kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, w sposób oczywisty przekroczyły granice dopuszczalnej krytyki w debacie publicznej”.

Jak zaznaczono w komunikacie, „pomimo że czyn ten [zniesławienie – przyp. red.] podlega co do zasady ściganiu z oskarżenia prywatnego, w realiach niniejszej sprawy prokurator uznał za zasadne objęciem go ściganiem z urzędu, kierując się interesem społecznym”.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Poseł PiS Antoni Macierewicz
Prawo karne
Antoni Macierewicz stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Antoni Macierewicz Waldemar Żurek Prawo Karne
Mała firma w KSeF. Jak wystawić i odebrać fakturę? I za to nie płacić
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Mała firma w KSeF. Jak wystawić i odebrać fakturę? I za to nie płacić
Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych o pół roku dłużej niż wynosi s
Praca, Emerytury i renty
Przywilej dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Nie wszyscy o nim wiedzą
Za niesłuszne zatrzymania płacą obywatele. Portfele prokuratorów są nietykalne. Czy to przez martwe
Zawody prawnicze
Bezkarni prokuratorzy. Nie mylą się, czy może prawo jest martwe?
Minister edukacji Barbara Nowacka
Edukacja i wychowanie
Koniec opadających spodni w szkołach. MEN szykuje nowe przepisy
Minister sprawiedliwośći Waldemar Żurek podczas konferencji w Ministerstwie Sprawiedliwości
Prawo drogowe
Tak Waldemar Żurek chce walczyć z „tykającymi bombami na drogach”
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama