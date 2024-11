W komunikacie resortu sprawiedliwości wyjaśniono, że zawiadomienie dotyczy decyzji byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza o wycofaniu się z międzynarodowego programu zakupu samolotów do tankowania w powietrzu, znanego jako program Karkonosze. Jak podkreślono motywacje tej decyzji są niejasne, a według ekspertów komisji miała ona poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego Polski.

Doniesie do prokuratury to pokłosie raportu o częściowych wynikach prac komisji ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich na bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2004-2024. Wyniki te przedstawił 30 października szef komisji, gen. Jarosław Stróżyk.



Na czym polega przestępstwo zdrady dyplomatycznej

Gen. Stróżyk poinformował wówczas, że komisja jednogłośnie rekomendowała przekazanie zebranych materiałów do prokuratury, by dokonać oceny prawnokarnej pod kątem możliwości popełnienia przestępstwa – zdrady dyplomatycznej. Chodzi o art. 129 Kodeksu karnego, który brzmi: „Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Polski w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę RP, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Stróżyk zaznaczył, że decyzja byłego ministra obrony „była zaskakująca dla Sztabu Generalnego i Ministerstwa Obrony Narodowej oraz wydaje się, że wynikała z osobistej niechęci Antoniego Macierewicza do partnerów z Unii Europejskiej”.