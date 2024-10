– Były tylko osobiste opinie szefa MON i jego współpracowników – mówił gen. Stróżyk o tym, co znaleziono w archiwach. Bo to, że – jak wskazywał generał – „żaden polityk i minister w demokratycznym państwie nie może podejmować arbitralnych decyzji bez trybu, które wpływają na bezpieczeństwo Polski” – wydaje się oczywiste.

– Ujawnione przez komisję przypadki świadczą o celowym osłabianiu bezpieczeństwa RP, w tym potencjału sił zbrojnych i służb specjalnych oraz osłabianiu Polski na arenie międzynarodowej, co wpisuje się w cele polityki Rosji – mówił gen. Stróżyk. Nie wykluczył, że Macierewicz może za to usłyszeć zarzuty zdrady dyplomatycznej, jednak „analiza materiałów potrwa kilka tygodni”.

Gen. Jarosław Stróżyk nie przedstawił dowodów na udział w Rosji przy podejmowaniu kontrowersyjnych decyzji

Usłyszeliśmy też, że Rosja zyskała na ustawie dezubekizacyjnej PiS (gen. Stróżyk nie rozwinął jednak tego tematu, można się domyślać, że odebranie emerytur dla „esbeków” spolaryzowało środowisko mundurowych), likwidacji zbioru zastrzeżonego IPN w 2017 r. (był w nim m.in. Kazimierz Kujda, jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego ze spółki Srebrna) i rozwiązaniu 10 z 15 delegatur ABW w Polsce.

Owszem, dziś nowy rząd próbuje je odbudować, co nie jest łatwe, bo ci oficerowie, którzy odeszli, wracają niechętnie, a nowych nawet nie ma kto wyszkolić. Niestety, i tu nie dowiedzieliśmy się niczego ponadto, co powszechnie znane – nie wiadomo jednak nadal kto i po co taką decyzję podjął i czy była to nonszalancja, głupota, czy może krótkowzroczność?

Z wystąpienia gen Stróżyka i wielomiesięcznej pracy komisji nie dowiedzieliśmy więc nic przełomowego

Oficjalnie tłumaczono to potrzebą centralizacji, co wpisywało się w potrzebę kontroli PiS. Według Stróżyka, nie znaleziono dokumentów na ten temat; ani opinii, ani analiz, które by to uzasadniały. I znowu zabrakło dowodu – kto konkretnie namówił polski rząd do takiej decyzji? Piotr Pogonowski, szef ABW? Mariusz Kamiński, szef koordynator służb specjalnych? A może komitet polityczny z Nowogrodzkiej? Dlaczego komisji gen. Stróżyka wydaje się, że byli to Rosjanie – nie wiemy.