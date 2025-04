Debata prezydencka w Końskich, organizowana przez sztab kandydata Koalicji Obywatelskiej, odbyła się w piątek 11 kwietnia. Udział w niej wzięło ośmioro spośród 13 zarejestrowanych kandydatów.

Wcześniej, przed rozpoczęciem debaty, pomiędzy rzeczniczką sztabu Karola Nawrockiego Emilią Wierzbicki a posłanką KO Agnieszką Pomaską doszło do słownego starcia. Pierwsza z kobiet zarzucała agresję pilnującym wejścia ochroniarzom i wdała się w słowną utarczkę z Pomaską. Doszło także do przepychanek z udziałem ochroniarzy i dziennikarza Telewizji Republika – ten ostatni chciał wejść na halę, w której odbywała się debata, został jednak zatrzymany przed wejściem do budynku przez ochronę.