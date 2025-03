Prokurator Ewa Wrzosek domaga się ścigania europosła PiS Jacka Ozdoby

Media ujawniły nagrane rozmowy przedstawicieli PiS. - Ja ją pchnę, no co ty. Niech spiep*** - mówi na nagraniu poseł PiS Jacek Ozdoba. W odpowiedzi Marek Suski z PiS radzi koledze: "ale delikatnie". - Niech ona w ogóle nie wychodzi – dodaje Ozdoba.

- To jest bezczelne babsko - kontynuuje Ozdoba. - To pokazuje, że to jest socjopatka - stwierdził poseł PiS Jan Kanthak. - W naszych czasach żaden z prokuratorów nie odważyłby się przy takich emocjach pokazywać - dodaje, odnosząc się do prok. Wrzosek. - Ale ona jest psychiczna - odpowiada mu Ozdoba.