Jakie zmiany pozwolą na lepszą ochronę ofiar handlu ludźmi?

Większość przepisów, które tego dotyczą, są już obecne w polskim prawie, ale – jak wspomniałem – znajdują się one w wielu różnych ustawach. Dlatego zamierzamy zebrać ten szereg przepisów i umieścić je w jednym miejscu. Umożliwi to lepsze ich stosowanie. Dostrzegamy też, sygnalizowaną przez organizacje społeczne, potrzebę lepszego dostępu do bezpłatnej ochrony zdrowia dla ofiar handlu ludźmi. Choć liczba potrzebujących wsparcia jest niewielka, a dodatkowo są to często osoby młode, w dobrej kondycji zdrowotnej, brak stabilnego finansowania obciąża organizacje pomocowe. Konieczne jest zapewnienie w nowej ustawie dostępu do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz hospitalizacji.

Jak będzie brzmiała definicja pracy przymusowej?

Jeszcze nad nią pracujemy, ale mogę powiedzieć już, że definicja ta powinna obejmować wszelkie formy wykonywania działalności zawodowej pod kierunkiem innej osoby, ale w sposób, w którym nie można z tej pracy swobodnie zrezygnować. Kluczowy będzie tu aspekt przymusowości pracy, czyli np. odebranie pracownikowi dobytku albo dokumentów, które umożliwiają opuszczenie kraju. A to wszystko w celu przymuszenia go do pozostania w danej pracy. Ta zmiana ma doprowadzić do tego, by osoby organizujące taki proceder można było skazać za handel ludźmi, a nie np. jedynie za oszustwo co do warunków zatrudnienia.

Wspomniał pan, że zamierzacie uregulować kwestię niewolnictwa. Na czym miałyby polegać te zmiany?