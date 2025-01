Czy Zbigniew Ziobro może trafić do aresztu? Rzeczpospolita wyjaśnia

W tym artykule wyjaśniamy: - Co może grozić Zbigniewowi Ziobrze za uchylanie się od zatrzymania i doprowadzenia go przed komisję?

- Jakie uchylanie się można uznać za uporczywe?

- Czy sąd może nakazać aresztowanie Zbigniewa Ziobry?

- Czy do aresztowania posła PiS potrzebna jest zgoda Sejmu?

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro miał być doprowadzony przez policję na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Postanowienie o zatrzymaniu i doprowadzeniu wydał 27 stycznia Sąd Okręgowy w Warszawie. W piątek rano funkcjonariusze nie zastali jednak Zbigniewa Ziobry ani w jego domu, ani w warszawskim mieszkaniu. Okazało się, że Zbigniew Ziobro przebywa w redakcji telewizji Republika, gdzie udziela wywiadu.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Zbigniew Ziobro w Sejmie. Mówi, że komisja śledcza się go przestraszyła i oskarża Oni doskonale wiedzą, że obsesja Donalda Tuska sprawą Pegasusa wiąże się z perypetiami jego przyjaciela, Sławomira Nowaka - mówił na konferencji prasowej w Sejmie były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro.

Jednak policjanci nie zostali wpuszczeni do środka przez pracowników telewizji, którzy żądali okazania nakazu wejścia. O godz. 10:30 były minister sprawiedliwości opuścił siedzibę Republiki i oddał się do dyspozycji policji, która przewiozła go do Sejmu.

Jednak zanim tam dotarł, komisja zawnioskowała do sądu o zastosowanie aresztu za uporczywe niestawiennictwo i zakończyła obrady. Nie zostawiały wznowione gdy były minister został doprowadzony na miejsce.