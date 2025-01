Nożownik z Olkusza usłyszał zarzuty. Grozi mu najsurowsza kara

Do ataku doszło we wtorek 28 stycznia w centrum handlowym w Olkuszu. Jak podaje „Gazeta Krakowska”, świadkowie zeznawali, że sprawca zaczął atakować nożem przypadkowe osoby zaraz po wejściu do budynku. Wybuchła panika. Część ludzi uciekła, a część zabarykadowała się w sklepach z opuszczonymi roletami antywłamaniowymi sklepów. Z tego co się dzieje, wiele osób nie zdawało sobie sprawy.

Mężczyzna został ujęty przez ochroniarzy galerii i policjantów. Zdążył ranić cztery osoby: klientkę, dwie pracownice sklepów oraz pracownika ochrony. Każdej z nich zadał co najmniej kilka ran w okolicy tułowia. Trzy z pięciu rannych osób – kobiety w wieku 21, 36 i 61 lat – wciąż pozostają pod opieką lekarzy. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Dzień wcześniej na jednej z ulic Olkusza doszło do podobnego zdarzenia. Ostrym narzędziem został zraniony 60-letni mężczyzna. Jak okazało się, sprawcą był ten sam 23-latek.

Nożownik z Olkusza przyznał się do pięciokrotnego usiłowania zabójstwa

Po przesłuchaniu w szpitalu, gdzie został poddany badaniom psychiatrycznym, mężczyzna został umieszczony na oddziale psychiatrycznym, gdzie nadal przebywa na obserwacji. Okazało się, że już wcześniej leczył się psychiatrycznie. Prokuratura Rejonowa w Olkuszu przedstawiła mu pięć zarzutów usiłowania zabójstwa. 23-latek miał przyznać się do popełnienia tych czynów.