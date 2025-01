Sprawa Ziobry, czyli jak przebiega procedura doprowadzenia świadka. „Rzeczpospolita” wyjaśnia

W tym artykule wyjaśniamy: - Kiedy policja może zatrzymać Zbigniewa Ziobrę?

- Co zmienia fakt, że posiada on pozwolenie na broń, oraz oświadczenie, że nie będzie stawiał oporu?

- Czy w zatrzymaniu byłego ministra sprawiedliwości mogą wziąć udział antyterroryści?

- W jakim zakresie świadek może odmówić składania zeznań oraz kiedy zatrzymanie jest bezzasadne i w jakich przypadkach przysługuje odszkodowanie?

Sąd nakazał zatrzymać Zbigniewa Ziobrę. Kiedy policja może doprowadzić go przed komisję ds. Pegasusa?

Zgodnie z ustawą o komisjach śledczych do postępowania w sprawach wzywania oraz przesłuchiwania osób wezwanych przez komisję stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego dotyczące świadków, w tym przepisy o przymusowym doprowadzeniu. Jest to forma zatrzymania, która zgodnie z k.p.k. w tym przypadku może być stosowana przez maksymalnie 48 godzin. Oznacza to, że choć posiedzenie komisji sejmowej wyznaczono na piątek, to wcale nie oznacza, że policja zapuka do byłego ministra sprawiedliwości w piątek rano.

– Równie dobrze może to uczynić wcześniej, np. 12, 24, a nawet ok. 48 godzin wcześniej, aby nie doszło do sytuacji, w której funkcjonariusze przyjdą do domu Zbigniewa Ziobry np. w piątek o godz. 6.01, a jego tam nie będzie. Mówiąc eufemistycznie, nie świadczyłoby to najlepiej o policji – zwraca uwagę Jerzy Dziewulski, wieloletni policjant i były antyterrorysta.

Jak dodaje, aby zapobiec takiej sytuacji, policja zgodnie z prawem może zastosować środki w postaci obserwacji miejsca zamieszkania.