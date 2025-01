"Różnicę pomiędzy torturami a nieludzkim traktowaniem określa poziom cierpienia"

System wizytacji uzupełnia system sądowy. ETPC zresztą bardzo często powołuje się w swoich wyrokach na ustalenia i rekomendacje CPT. Co istotne, raporty powizytacyjne są publikowane tylko po wyrażeniu zgody przez dany kraj albo po podpisaniu deklaracji automatycznych publikacji. Coraz więcej państw przyjmuje właśnie tę ostatnią zasadę. Polska wyraziła akceptację na automatyczne upublicznianie raportów CPT w 2024 r.

CPT obchodzi w tym roku 35. rocznicę swojego funkcjonowania i wciąż jest bardzo potrzebnym organem wizytacyjnym. Na przestrzeni tych lat systemy penitencjarne się zmieniały w poszczególnych państwach członkowskich RE. Wyrazem uwzględnienia tych zmian było znowelizowanie Europejskich Reguł Więziennych w obszarze Rady Europy, a na poziomie ONZ Wzorcowych Reguł Traktowania Więźniów, zwanych obecnie Regułami Mandeli. Pojawiały się też nowe problemy systemowe, jak obecność osób transpłciowych w jednostkach penitencjarnych czy funkcjonowanie miejsc detencji dla cudzoziemców wobec narastającej migracji.

Ile przypadków tortur lub poniżającego, nieludzkiego traktowania mieliśmy w Polsce w ostatnim roku? Jak to wygląda w porównaniu z wcześniejszymi latami?

Nie mam takich danych i obawiam się, że nikt ich w Polsce nie prowadzi, w szczególności że kodeks karny nie typizuje przestępstwa tortur. Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, w którym poddano analizie prawomocne wyroki skazujące funkcjonariuszy policji, podkreśla ten problem. W wyrokach tych co prawda skazania dotyczyły innych czynów zabronionych, przewidzianych w kodeksie karnym, opisuje się jednak je jako tortury. Mamy też zarzuty stosowania tortur przez funkcjonariuszy Straży Więziennej, przedstawione w raporcie KMPT. Ta sprawa nie zakończyła się i nikomu dotąd, z tego co wiem, prokuratura nie postawiła zarzutów. Sądy mogą się natomiast powoływać na definicję tortur z art. 1 Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z 1984 r.

Wprowadzenie do naszego porządku prawnego przestępstwa tortur jest ważne, aby móc wymierzać karę adekwatną do popełnionego czynu i prawodawca powinien bezwzględnie do tego doprowadzić. Nie rozwiąże to jednak problemu dopuszczania się przez funkcjonariuszy publicznych takich form traktowania osób pozbawionych wolności, które w świetle prawa są niedozwolone. Dobór odpowiedniej kadry, szkolenia funkcjonariuszy ze standardów międzynarodowych traktowania osób pozbawionych wolności, orzecznictwa ETPC, praw człowieka są bardzo ważne. Podobnie jak stała współpraca organów państwa, odpowiedzialnych za funkcjonowanie poszczególnych typów miejsc izolacji, z instytucjami prewencyjnymi, jak na poziomie krajowym KMPT, a na forum międzynarodowym CPT i Podkomitet Zapobiegania Torturom (SPT).