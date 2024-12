Węgry nie oddadzą Romanowskiego? Nota Interpolu czy ENA mogą być nieskuteczne

– Biorąc pod uwagę regulacje unijne, w tym dotyczące ENA, jak i orzecznictwo TSUE, to kraje UE są zobowiązane do respektowania wzajemnych orzeczeń o wydaniu ENA i można od tego odstąpić tylko w wyjątkowych przypadkach. Rozstrzygnięcie sądu węgierskiego będzie miało duże konsekwencje, nie tylko dla tej konkretnej sprawy, ale dla współpracy międzynarodowej w sprawach karnych w ramach UE w ogóle – mówi prokurator Bolesław Laszczak.

Marcin Romanowski z azylem na Węgrzech. Viktor Orbán raczej nie wyda go polskiej prokuraturze

– Jeśli miałbym obstawiać, to jeżeli dojdzie do zastosowania prawa azylu, to sąd węgierski odmówi zrealizowania ENA. Byłoby bowiem czymś schizofrenicznym, z jednej strony objąć daną osobę ochroną międzynarodową, a z drugiej – wydać ją w ramach procedury ENA. Byłbym zaskoczony, gdyby stało się inaczej, chociaż decyzja na końcu należy do sądu węgierskiego – tłumaczy Bolesław Laszczak.

Czytaj więcej Prawo karne Romanowski z azylem na Węgrzech. Prokurator krajowy zapowiada nowy wniosek Minister sprawiedliwości Adam Bodnar stwierdził w piątek, że udzielenie azylu politycznego Marcinowi Romanowskiemu jest sytuacją absolutnie bezprecedensową. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk zapowiedział, że prokuratura chce postawić politykowi PiS kolejne siedem zarzutów popełnienia poważnych przestępstw związanych z wydatkowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Natomiast pojawienie się Romanowskiego w jakimkolwiek innym państwie UE będzie musiało skutkować jego zatrzymaniem. Póki co, Polska złoży skargę do Komisji Europejskiej na działanie Węgier.

– Ze względu na węgierski azyl będziemy musieli zaangażować Unię Europejską i Radę Europy. Nie możemy sobie pozwolić, żeby osoby podejrzane o popełnienie tak poważnych przestępstw uciekały przed wymiarem sprawiedliwości – zapowiedział w piątek Adam Bodnar, Prokurator Generalny.

– Czy to jest Dominikana, czy Wielka Brytania, czy to Zjednoczone Emiraty Arabskie, czy Węgry, Polska zawsze będzie podejmowała wszelkie możliwe działania, aby takie osoby sprowadzić do kraju i pociągnąć je do odpowiedzialności – dodał Adam Bodnar.