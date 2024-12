Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Są wyniki badań toksykologicznych Łukasza Ż.

Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Wsiedli do auta po wypiciu wódki

Przypomnijmy, że do tragicznego wypadku na Trasie Łazienkowskiej doszło w nocy z 14 na 15 września. Volkswagen Arteon najechał na tył Forda, a ten uderzył w barierki energochłonne. W zderzeniu zginął 37-letni pasażer tego auta, a jego żona i dzieci w wieku 4 i 8 lat trafili do szpitala. Została tam przewieziona także młoda kobieta z Volkswagena.

Jadący VW trzej mężczyźni byli pijani. 22-latek miał we krwi ponad 2 promile alkoholu, 27- i 28-latek – po ponad promilu. Czwarty mężczyzna, Łukasz Ż., który kierował VW, uciekł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany w Niemczech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania i przekazany polskim organom ścigania.

Czytaj więcej Prawo karne Strażnicy więzienni nie muszą znosić obelg Łukasza Ż. Oto kary Podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku na Trasie Łazienkowskiej Łukasz Ż. obraża strażników i nie stosuje się do ich poleceń. Jakie kary dyscyplinarne mu grożą?

Prokuratura ustaliła, że prędkość kierowanego przez Łukasza Ż. samochodu VW Arteon na 5 sekund przed zdarzeniem wynosiła 205 km/h i do momentu zderzenia rosła do 226 km/h, czemu towarzyszyło wciśnięcie pedału przyspieszenia do 100% („do podłogi”). Stwierdzono brak użycia hamulca na jakimkolwiek etapie zdarzenia. Sprawca miał ponadto trzymać w ręku podczas jazdy telefon komórkowy i kręcić film.

- Kierująca Fordem kobieta, której mąż zginął w wypadku, w czasie pięciu sekund rejestracji przedwypadkowej jechała z prędkością 61,8 – 59 km/h, a więc bardzo bezpieczną w miejscu, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 80 km/h - mówił w listopadzie prok. Skiba.

Przed wypadkiem Łukasz Ż. i jego znajomi bawili się w klubie i pili alkohol. Monitoring z lokalu gastronomicznego zarejestrował przebieg całej imprezy przed wypadkiem. Z nagrań wynika, że sam Łukasz Ż. pomiędzy godz. 00:15 a godz. 1:00 wypił osiem kieliszków 40 proc. wódki o pojemności 50 ml każdy.