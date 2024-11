Janusz Palikot skazany. Grzywna za reklamę alkoholu

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia skazał Janusza Palikota na karę grzywny w wysokości 450 tys. zł. Z kolei karę w wysokości kolejno 400 i 350 tys. zł sąd wymierzył dwóm współpracownikom byłego polityka – Jakubowi W. i Tomaszowi C. Mężczyźni mają ponadto pokryć koszty procesu. Na posiedzeniu, które odbyło się w sądzie w środę 27 listopada, nie stawili się ani skazani, ani ich obrońcy.

Janusz Palikot i jego wspólnicy skazani. Chodzi o reklamę alkoholu

Chodzi o sprawę reklamy alkoholu, wytoczoną Januszowi Palikotowi przez warszawską prokuraturę okręgową w kwietniu 2023 roku, na wniosek działacza społecznego Jana Śpiewaka. Palikot, zgodnie z materiałem dowodowym zabezpieczonym przez prokuraturę, w okresie od 2.10.2020 do 7.01.2023 miał umieścić na swoim profilu w mediach społecznościowych aż 264 materiały, z czego 181 stanowiły nagrania wideo, a reszta – zdjęcia. W podobnym okresie na profilu Jakuba W. zamieszczone zostało 12 materiałów, a na profilu Tomasza C. – 68. Treści te miały łamać zakaz reklamy alkoholu.

„Mamy to! Palikot skazany na 450 tysięcy grzywny, W. (nazwisko zanonimizowane – przyp. red.) na 400 tysięcy. Do tego po 50 tysięcy kosztów procesowych. Palikot już upadł a teraz mam nadzieję, że to również początek końca kariery W., który uczynił z popełniania przestępstw swój model biznesowy” – napisał na swoim profilu w serwisie X Jan Śpiewak w związku z wydaniem wyroku przez sąd.