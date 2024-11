Śmierć Jolanty Brzeskiej niewyjaśniona. „Można było zrobić więcej”

Po wznowieniu śledztwa wydawało się, że ruszy ono z impetem. Lata mijały, a oczekiwanego w sprawie przełomu jednak nie było. Postępowanie prowadzone było w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstwa zabójstwa. Prokuratorzy przesłuchali prawie 300 świadków, niektórych kilkukrotne lub z wykorzystaniem wariografu. Analizowano połączenia telefoniczne, zapisy monitoringu, powadzono oględziny i eksperymenty procesowe i pozyskano liczne dokumenty i opinie biegłych.

Prokuratura umorzyła śledztwo. Brak dowodów na zabójstwo Jolanty Brzeskiej

Kolejny raz prokuratura dała jednak za wygraną. Przed tygodniem śledztwo w tej sprawie został umorzone.

– Materiał dowodowy (…) nie pozwala na ustalenie w sposób nie budzący wątpliwości, z jakiego powodu doszło do podpalenia i zgonu Jolanty Brzeskiej. Dowody zebrane w każdym z wątków są jedynie poszlakami, które nie pozwalają rozstrzygnąć w sposób niebudzący wątpliwości, czy doszło do zabójstwa, samobójstwa, czy nieszczęśliwego wypadku – poinformowała gdańska prokuratura regionalna.

Decyzję tę w rozmowie z „Rzeczpospolitą” skomentowała córka Jolanty Brzeskiej.

– Uważam, że na pewno można było zrobić więcej, ale w przypadku pierwszego śledztwa. Teraz już nie. Nie mam do nikogo żalu, że nie udało się złapać sprawców. Nie liczę też specjalnie na to, że pojawią się jakieś nowe dowody w tej sprawie. Prawdę mówiąc nie zależało mi już tak bardzo na tym, choć wiem, że brzmi to trochę dziwnie. Jednak po 13 latach, chcę to już wewnętrznie rozliczyć – mówi Magda Brzeska.