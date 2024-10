„Budda” zatrzymany. W tle ponad 60 mln zł straty dla Skarbu Państwa

Co do oszustw podatkowych mających swoje źródło w sprzedaży e-booków, z ustaleń Onetu wynika, że strata Skarbu Państwa wynieść mogła co najmniej 60 mln zł, zaś zysk jaki osiągnęła grupa „Buddy” – ok. 400 mln zł. Mowa o trzyletnim okresie od 1 października 2021 do 1 października 2024, który bada prokuratura. Postępowanie wszczęte zostało przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie w lipcu tego roku.

Do zatrzymania mężczyzny i jego współpracowników doszło dzień po zorganizowaniu niedzielnej, finałowej loterii. Miała ona stanowić pożegnanie z działalnością online – jak twierdził Kamil L., miało to związek ze spływającym w jego stronę hejtem. Z ustaleń śledczych wynika zaś, że zatrzymany w warszawskim hotelu przez CBŚ mężczyzna planował ucieczkę z Polski: najpierw na wycieczkę turystyczną do Maroka, skąd udać miał się wraz z partnerką (Aleksandrą K., ps. Grażynka) do Stanów Zjednoczonych.

– To właśnie planowana ucieczka z kraju, zachodząca w związku z tym obawa matactwa, a także zagrożenie wysoką karą zdecydowały o tymczasowym aresztowaniu Kamila L. i czterech innych osób, którym przedstawione zostały zarzuty – przekazała Onetowi prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej, cytowana przez portal.

Obecnie youtuber przebywa w areszcie. Sąd wydał bowiem zgodę na tymczasowe, trzymiesięczne aresztowanie.

– Mój klient nie przyznaje się do winy. W jego imieniu złożyłem już zażalenie na tymczasowe aresztowanie – przekazał w rozmowie z Onetem prawnik „Buddy”.