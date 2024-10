Przypomnijmy, iż ks. Michał Olszewski ze Zgromadzenia Księży Sercanów, szef Fundacji Profeto, to jedna z osób, które znalazły się w areszcie w związku ze śledztwem dotyczącym rzekomych nieprawidłowości w przyznawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Pieniądze te powinny być przeznaczane na wspieranie ofiar przestępstw, a także na finansowanie powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie osób, które odbyły wyroki. Ksiądz podejrzewany jest przez prokuraturę o działania, prowadzące do nadużyć w wykorzystaniu tych pieniędzy.

Zarzuty dotyczą dotacji na budowę ośrodka dla ofiar przestępstw „Archipelag”, który powstaje na warszawskim Wilanowie. W czerwcu prokuratura uzupełniła zarzuty kierowane pod adresem ks. Olszewskiego o „pranie pieniędzy” poprzez transakcję pomiędzy głównym wykonawcą „Archipelagu” a fundacją.

Pod koniec sierpnia Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o przedłużeniu aresztu dla ks. Michała Olszewskiego na kolejne trzy miesiące (do 21 listopada). Wcześniej sąd ten odrzucił zażalenie na areszt ks. Olszewskiego w dniu 30 kwietnia 2024, zaś 20 czerwca tego roku podjął decyzję o przedłużeniu tymczasowego aresztu o trzy miesiące.



List księdza Michała Olszewskiego i reakcja szefa ABW

W lipcu do opinii publicznej trafił list, w którym ks. Olszewski opisywał okoliczności swojego zatrzymania: utrudniony kontakt z obrońcą, szykany ze strony funkcjonariuszy, brak dostępu do wody i jedzenia, trudności w skorzystaniu z toalety, a także warunki panujące w areszcie. W związku z publikacjami i wypowiedziami osób publicznych na temat stosowania tortur wobec przy zatrzymaniu księdza Michała Olszewskiego oświadczenie wydał szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Rafał Syrysko. „W związku z licznymi publikacjami prasowymi i wypowiedziami osób publicznych, w tym polityków, zarzucającymi funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stosowanie wobec zatrzymanego księdza Michała O. tortur poprzez odmówienie dostępu do jedzenia i picia, możliwości skorzystania z toalety, a także wystawienie na widok publiczny w celu poniżenia oświadczam, iż są one nieprawdziwe i narażają dobre imię funkcjonariuszy realizujących czynności zatrzymania” – napisał szef ABW.