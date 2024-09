Co dalej z immunitetem Marcina Romanowskiego? Nieoficjalnie: decyzja w środę

Dziennikarz RMF FM Tomasz Skory ustalił, że Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy debatę w sprawie immunitetu Marcina Romanowskiego zaplanowało na 15:30 w środę. Niezwłocznie po niej posłowie przeprowadzą w tej sprawie głosowanie.



W niedzielę prokurator generalny Adam Bodnar skierował do Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wniosek o uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu. Była to reakcja na piątkową decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie, który nie uwzględnił zażalenia prokuratury na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w sprawie tymczasowego aresztowania Romanowskiego.

Czytaj więcej Prawo karne Jest ruch Prokuratora Generalnego ws. posła PiS Marcina Romanowskiego Prokurator Generalny Adam Bodnar skierował dziś do Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wniosek o uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu - przekazała w niedzielę za pośrednictwem platformy X Prokuratura Krajowa. Najbliższa sesja ZPRE rozpoczyna się jutro.

Sąd: Marcin Romanowski nie trafi do aresztu

Przypomnijmy, że poseł Marcin Romanowski został zatrzymany 15 lipca, postawiono mu 11 zarzutów karnych w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura wnioskowała także do sądu o wyrażenie zgody na tymczasowe aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Kilka dni wcześniej zgodę na uchylenie immunitetu parlamentarzysty wyraził Sejm.

W dniu zatrzymania obrońca Romanowskiego poinformował na platformie X, że prokuratura zapomniała, iż jego klienta chroni jeszcze drugi immunitet, gdyż jest on zastępcą delegata do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Media opublikowały potwierdzające to pismo przewodniczącego ZPRE Theodorosa Rousopoulosa skierowane do marszałka Sejmu Szymona Hołowni.