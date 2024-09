Po decyzji sądu prokuratura zapowiada nowy ruch ws. Marcina Romanowskiego

Czytaj więcej Prawo karne Czy poseł PiS Marcin Romanowski trafi do aresztu? Jest nowa decyzja sądu W piątek Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił zażalenia prokuratury w sprawie tymczasowego aresztowania posła Prawa i Sprawiedliwości, Marcina Romanowskiego. Oznacza to, że były wiceminister sprawiedliwości nie trafi do aresztu.

Sąd: Marcin Romanowski nie trafi do aresztu

Przypomnijmy, że poseł Marcin Romanowski został zatrzymany 15 lipca, postawiono mu 11 zarzutów karnych w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura wnioskowała także do sądu o wyrażenie zgody na tymczasowe aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Kilka dni wcześniej zgodę na uchylenie immunitetu parlamentarzysty wyraził Sejm.

W dniu zatrzymania obrońca Romanowskiego poinformował na platformie X, że prokuratura zapomniała, iż jego klienta chroni jeszcze drugi immunitet, gdyż jest on zastępcą delegata do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Media opublikowały potwierdzające to pismo przewodniczącego ZPRE Theodorosa Rousopoulosa skierowane do marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

W nocy 16 lipca Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zdecydował o odrzuceniu wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie Romanowskiego. - Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o moje tymczasowe aresztowanie w związku z faktem, że przysługuje mi immunitet wynikający z członkostwa w delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy — powiedział wówczas Marcin Romanowski w rozmowie z dziennikarzami.

W piątek 27 września obrońca posła Romanowskiego, mec. Bartosz Lewandowski przekazał na platformie X, iż "Sąd Okręgowy w Warszawie, uznał, że słusznie odmówiono aresztowania Marcina Romanowskiego z uwagi na chroniący go immunitet".