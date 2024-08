Michał Dworczyk straci immunitet? Adam Bodnar wysłał wniosek do PE

Taki wniosek szef MS zapowiedział już w lipcu. Jak mówił, chodzi o „manipulację skrzynką mailową” byłego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Reklama

- Ten wniosek już został skierowany do Sejmu RP, ale ze względu na to, że pan poseł został wybrany w międzyczasie do PE, to teraz sprawą będzie musiała się zająć odpowiednio komisja regulaminowa PE, a później PE - powiedział Adam Bodnar.

Za co prokuratura chce postawić zarzuty Michałowi Dworczykowi

Przypomnijmy, że już w czerwcu prokuratura wniosła do Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie Michała Dworczyka do odpowiedzialności karnej, ale wniosek nie został rozpatrzony, gdyż kilka dni później Dworczyk uzyskał mandat do Parlamentu Europejskiego.

Śledczy twierdzą, że były szef KPRM „utrudniał śledztwo” w sprawie włamania do jego poczty, bo w jego trakcie miał polecić usunięcie z niej maili.

— W toku postępowania przygotowawczego nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie (...) zgromadzono materiał dowodowy uzasadniający dostatecznie podejrzenie popełnienia przez Michała Dworczyka przestępstwa kierowania utrudnianiem postępowania karnego Prokuratury Okręgowej w Warszawie (...) prowadzonego w sprawie o czyn z art. 269b § 1 k.k. (śledztwo dotyczące nieuprawnionego dostępu do skrzynki mailowej), tj. czynu z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 239 § 1 k.k. — napisano w komunikacie Prokuratury Krajowej.