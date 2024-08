Chodzi o zdarzenie z października ubiegłego roku. Jak opisuje serwis lokalnej rozgłośni Radio 5, przy ulicy Różanej w Suwałkach jeden z przechodniów zauważył leżącego na ziemi nieprzytomnego mężczyznę ze zmasakrowaną twarzą. Na miejsce została wezwana policja i pogotowie. Obrażenia głowy pokrzywdzonego były tak rozległe, że uniemożliwiały identyfikację, a nawet określenie jego wieku.

Mundurowi ustalili, że pokrzywdzony to 20-letni mieszkaniec Suwałk. Z ich ustaleń wynika, że jeździł z kolegami autem po suwalskich ulicach. W pewnym momencie do grupy dosiadł się 16-latek. Pasażerowie pili alkohol, doszło do sprzeczki. Po północy 16-latek i 20-latek wysiedli z samochodu i poszli w kierunku ulicy Różanej. Tam młodszy zaatakował starszego zadając mu kilkanaście silnych uderzeń w głowę, przede wszystkim w twarz. Potem sprawca odszedł z miejsca zdarzenia. Tylko szybka pomoc lekarzy uratowała życie skatowanemu mężczyźnie. Do końca życia będzie jednak osobą niepełnosprawną, wymagającą całodobowej opieki.

„Z opinii medycznej wynika, że pokrzywdzony doznał naruszenia lub złamania niemal wszystkich kości twarzoczaszki z wybiciem i uszkodzeniem zębów oraz trwałym uszkodzeniem oka. Obrażenia głowy spowodowały obrzęk mózgu i doprowadziły do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego z przewlekłą niewydolnością oddechową” – poinformowała prokuratura.

Sprawca został zatrzymany kilka dni po zdarzeniu. Sprawa trafiła do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Suwałkach, który – po uzyskaniu opinii biegłych o wysokim stopniu demoralizacji 16-latka – zwrócił sprawę prokuraturze.

Za zarzucane mu przestępstwo (usiłowanie zabójstwa z jednoczesnym spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) i uwzględniając ustawowy obowiązek złagodzenia kary ze względu na wiek nastolatkowi grozi kara do 30 lat pozbawienia wolności.