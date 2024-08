Niewidomy pytał o przystanek, prokurator zarzucił molestowanie. Interwencja RPO

- Nigdy podczas mojej czternastoletniej kariery zawodowej nie spotkałem się, żeby zarzut naruszenia nietykalności cielesnej objęty był ściganiem z urzędu. Zarzut jest niesłuszny. Wydaje mi się, że jest postawiony tylko dlatego, że podczas przesłuchania okazało się, że nie można postawić cięższego zarzutu. Ten zarzut padł, żeby „coś” było postawione i nie było bezpodstawnego zatrzymania – mówił gdańskiej rozgłośni pełnomocnik niepełnosprawnego mecenas Piotr Bartecki.

W samej Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni wszczęto postępowanie wyjaśniające. Radio Gdańsk publikuje także jej stanowisko:

– 24 czerwca funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie o tym, że trzy dni wcześniej, w jednym z miejskich autobusów, nieznany mężczyzna miał dopuścić się innej czynności seksualnej na pasażerce. Policjanci w związku z tą sprawą zabezpieczyli monitoring, który szczegółowo przeanalizowali, a następnie rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy. Kryminalni 26 czerwca zatrzymali podejrzewanego i doprowadzili go do jednostki policji. Po sporządzeniu dokumentacji policjanci osadzili mężczyznę w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, którego wcześniej zgodnie z procedurami przewieźli do placówki medycznej celem przeprowadzenia badania lekarskiego i wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań. Tego samego dnia prokurator podjął decyzję o zwolnieniu mężczyzny z pomieszczenia dla osób zatrzymanych, natomiast wystawione zostało mężczyźnie wezwanie na kolejny dzień do stawienia się w prokuraturze. Z dokumentacji nie wynika, by mężczyzna składał zastrzeżenia co do jego zatrzymania i osadzenia. Został przesłuchany przez prokuratora, a ten przedstawił mu zarzut naruszenia nietykalności cielesnej, a z uwagi na charakter sprawy postępowanie zostało objęte ściganiem z urzędu. Na tę chwilę nic nie wskazuje na to, by policjanci przekroczyli swoje uprawnienia i zachowywali się niezgodnie z prawem wobec mężczyzny, jednakże policjanci przekazali materiał do Wydziału Kontroli gdańskiej komendy wojewódzkiej w celu zweryfikowania i ustalenia przebiegu całej interwencji – napisała w oświadczeniu oficer prasowa KMP w Gdyni.