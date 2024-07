Bodnar o sprawie Romanowskiego: Mieliśmy ekspertyzy

Czytaj więcej Prawo karne Bodnar skieruje do Parlamentu Europejskiego wniosek ws. immunitetu Dworczyka Adam Bodnar poinformował w środę, że w najbliższym czasie do Parlamentu Europejskiego zostanie skierowany wniosek o uchylenie immunitetu Michałowi Dworczykowi, szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za rządach PiS.

Na pytanie, czy Marcina Romanowskiego będzie można ponownie zatrzymać i aresztować w oparciu o te same zarzuty, Bodar odpowiedział, że dalsze losy sprawy będą zależeć od tego, czy sąd II instancji uwzględni skargę prokuratury wobec odmowy aresztowania byłego wiceministra i od tego, jak do obecnej sytuacji ustosunkuje się prezydium Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Możliwe jest także wniesienie do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wniosku o uchylenie immunitetu Romanowskiego, choć odpowiedzi na wniosek można spodziewać się dopiero we wrześniu, gdy odbędzie się najbliższe posiedzenie Zgromadzenia.

Adam Bodnar został też zapytany, czy — jak donosiło Radio Zet - Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy już w czerwcu ostrzegało, że Marcin Romanowski jest chroniony immunitetem przynależnym mu z racji na zasiadanie w tym gremium. Minister odpowiedział, że nic o tym nie wie i ma to sprawdzić.