"Duch" z Żuromina zatrzymany. Miał sprzedawać zabójczy fentanyl

- Na miejscu cały czas trwają czynności – informuje rzeczniczka Komendanta Głównego Policji mł. insp. Katarzyna Nowak.

„Żuromiński duch” to 55-letni Jarosław D. Do tej pory był bezkarny, choć to on, według mieszkańców Żuromina, jest najbardziej odpowiedzialny za zgony młodych ludzi z przedawkowania fentanylu.

Wszyscy zatrzymani zostaną dziś po południu przesłuchani w prokuraturze w Mławie, później sąd zdecyduje, czy trafią do aresztu na 3 miesiące.

Pod lupą Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu jest ponad 30 spraw związanych ze zgonami z powodu substancji odurzających w Żurominie i sąsiednich powiatach. W maju dwóch innych podejrzanych o obrót fentanylem w Żurominie trafiło do aresztu. Grozi im do 12 lat więzienia.