Śledztwo będzie również dotyczyło niedopełnienia obowiązków przez członków Zarządu Grupy Lotos SA przy zakupie środków ochrony indywidualnej, niespełniających wymaganych norm a także „niedochodzenie uprawnień z tytułu nienależytego wykonania umowy”. Miało to doprowadzić do Grupę Lotos SA do „szkody majątkowej wielkich rozmiarów”.

Kolejny wątek śledztwa dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez pracowników Agencji Rezerw Materiałowych, którzy przekazali podmiotom leczniczym niespełniające normy środki ochrony indywidualnej. Zdaniem prokuratury sprowadzili w ten sposób niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej. Tym samym działali na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego.