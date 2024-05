Nowy wyrok dla Antoniego K., który prowadził po marihuanie

W ocenie sądu aktor nie popełnił przestępstwa, a jedynie wykroczenie, gdyż w momencie zatrzymania był w stanie „po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu”, a nie w stanie analogicznym do stanu nietrzeźwości. Na tej podstawie sąd skrócił zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do dwóch lat.

To oznacza, że Antoni K. będzie musiał zdać państwowy egzamin praktyczny i teoretyczny w WORD. Chyba że sąd zgodzi się skrócić zakaz po upływie roku, a celebryta do tego czasu będzie przestrzegał porządku prawnego.