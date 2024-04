O niskie ceny wódki WP.pl pytała w lutym same dyskonty. Biuro prasowe Biedronki twierdziło, że "misją sieci Biedronka jest oferowanie klientom produktów wysokiej jakości w możliwie niskich cenach, w zróżnicowanych grupach produktów". Lidl tłumaczył, że cena wódki została podyktowana warunkami rynkowymi i obowiązywała wyłącznie krótkoterminowo. Kaufland Polska tłumaczył, że "do obniżenia ceny wódki w marketach doszło na skutek błędu", a cena 0,5l została natychmiast przywrócona do 23,99 zł.