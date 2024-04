W projekcie proponujecie też zapewnienie podejrzanemu dostępu do obrońcy od pierwszego przesłuchania.

Zmusza nas do tego dyrektywa unijna. Zgodnie z nią, jeżeli sam zainteresowany sobie tego życzy, to obrońca powinien być obecny już od samego początku postępowania. Jest to bardzo istotne, ponieważ na pierwszym etapie postępowania osoba podejrzewana może powiedzieć coś, czego na dalszych etapach nie będzie można już odwrócić. Chodzi chociażby o sytuację, w której osoba z niepełnosprawnością intelektualną przyzna się do winy. Poza tym ta zmiana wprowadzi „równość broni” oskarżyciela i obrońcy. Prokurator wraz z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie będzie musiał wysyłać akta zarówno do sądu jak i do obrońcy. Pozwoli to adwokatowi na zapoznanie się z aktami od razu.

Wiąże się to z kolejną waszą propozycją, którą jest wprowadzenie obowiązku udostępniania akt w postaci elektronicznej? Czy tradycyjna forma już nie wystarcza?

Dzięki temu adwokat będzie mógł od razu zapoznać się z aktami, szybciej rozpocznie budowanie linii obrony i argumentacji przeciwko stosowaniu tymczasowego aresztu. Nierzadko dochodzi do sytuacji, kiedy obrońca dostaje obszerne akta na godzinę przed posiedzeniem aresztowym i ma mniejsze szanse w konfrontacji z prokuratorem, który te akta dobrze zna.

Niektóre organizacje pozarządowe proponują poszerzenie katalogu środków zapobiegawczych o np. areszt domowy. Co Pan sądzi o takim rozwiązaniu?