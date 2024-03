Jaka jest recepta na ten systemowy problem?

Przede wszystkim poważne traktowanie przez sędziów zasady, że jest to środek, który powinien być stosowany w ostateczności. Tak poważna ingerencja w prawa podejrzanego może być uzasadniona jedynie wtedy, gdy ryzyko, że przebywając na wolności skutecznie utrudni on postępowanie jest odpowiednio duże. Sama subiektywna obawa sędziego lub prokuratora, że może to zrobić, to za mało. Być może łatwiej byłoby sędziom oddalać wnioski o aresztowanie, gdyby jak przed wojną mogli orzekać areszt domowy. Dzisiaj możemy wzmocnić stosowane go poprzez dozór elektroniczny. Dzięki temu osoba podejrzana nie trafiałaby do aresztu śledczego, nadal wypełniałaby swoje role społeczne, pracowałaby. Minimalizuje się przy tym ryzyko mataczenia, czy ucieczki. Byłaby to alternatywa dla sędziów i sądzimy, że korzystaliby z niej. Naszą propozycją jest także zmiana nazwy tymczasowego aresztowania. Chodzi o to żeby środek ten nie był mylony z karą aresztu i nie był traktowany jako reakcja na przestępstwo. Nazwa, którą proponujemy - „odizolowane zapobiegawcze” odpowiadałaby funkcji tego środka.

Zmiana nazwy wydaje się jednak kwestią drugorzędną?

Okazuje się że nie. Dowodzą tego nasze badania. Zapytaliśmy reprezentatywną grupę Polaków, czy można tymczasowo aresztować osobę, która jest niewinna. Zaledwie 38 proc. respondentów odpowiedziało zgodnie z prawdą, że tak. Większa część badanych uważała, że jeżeli ktoś trafia do aresztu to znaczy, że jest winny. Sądzimy, że wprowadzenie nazwy, która wskazuje na funkcję tego środka, przestałoby stygmatyzować te osoby. Prokuratura czy politycy nie mieliby też pokusy, żeby przedstawiać tymczasowe aresztowanie kogoś jako swoisty sukces ze strony organów ścigania.

Z pewnością wśród tysięcy tymczasowo aresztowanych zdarzają się liczne przypadki niesłusznego stosowania tego środka. Czy po ewentualnym uniewinnieniu osoby te mogą liczyć na odszkodowanie?