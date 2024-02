SN zauważył, że wyjście z więzienia, do którego doszło w tej sprawie – w celu wykonywania pracy poza jego terenem w systemie bez konwojenta – jest legalnym opuszczeniem zakładu karnego. W konsekwencji, mimo że osadzony pozostaje formalnie pozbawiony wolności, to nie jest jej pozbawiony faktycznie.

Zdaniem sądu zabrakło zatem niezbędnego dla wypełnienia znamion przestępstwa uwolnienia się elementu materialnego „pozbawienia wolności".

– Skoro sprawca zatrudniony w systemie bez konwojenta nie musi przełamywać żadnej bariery, by się oddalić z miejsca świadczenia pracy, gdyż taka bariera nie istnieje, to nie ma w jego zachowaniu niezbędnego elementu "wyzwolenia się spod kontroli". Chociaż jest on formalnie pozbawiony wolności, to nie jest faktycznie ograniczona jego swoboda wyboru miejsca przebywania – uzasadnia SN.

W rezultacie sąd uznał, że nie dochodzi do uwolnienia się, ponieważ sprawca pozostaje faktycznie, chociaż nieformalnie, uwolniony.

Po zmianie prawa więzień nie może samowolnie się oddalić

Sprawa ze Strzelina mogłaby być jednak inaczej rozstrzygnięta, gdyby wydarzyła się po 31 grudnia 2022 r. Wtedy bowiem przepisy dotyczące uwolnienia się uległy zmianie. Do art. 242 K.k. dodano § 1a, który penalizuje także samowolne opuszczenie wyznaczonego miejsca wykonywania pracy lub samowolne poza nim pozostawanie przez osobę pozbawioną wolności na podstawie orzeczenia sądu lub prawnego nakazu wydanego przez inny organ państwowy oraz przebywającą bez dozoru poza zakładem karnym lub aresztem śledczym w związku z wykonywaniem pracy.

Oznacza to, że oddalenie się więźnia, który pracował bez nadzoru poza więzieniem, może być kwalifikowane jako przestępstwo uwolnienia się jeśli doszło do niego po 2022 r.